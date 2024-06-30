死刑「懲獨」 北京：台人赴陸不必有任何顧慮

中國政府28日深夜發表聲明指，大多數台灣人可以不必有任何顧慮來往中國大陸，可以「乘興」來訪，同時並譴責台灣在北京威脅死刑處決「頑固」台獨分子後提升旅遊警示的決定。

美國之音29日報導，台灣行政院大陸委員會27日宣布即起調升中國及香港 、澳門 旅遊警示為「橙色」，建議民眾避免非必要旅行。

此前，中國政府於6月21日聯合發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」(簡稱「意見」)，威脅將對台獨分裂分子追究刑事責任，極端情況下可處以死刑。

中國國務院 台灣事務辦公室在29日深夜發表的一份聲明中表示，該司法檔針對的是極少數涉獨「言行惡劣」與謀獨「活動猖獗」的台獨頑固分子。

這份以中國國台辦發言人朱鳳蓮回應記者詢問、由中國官媒新華社報導形式發出的聲明指控，台灣政府罔顧事實，借提升旅遊警示進行政治操弄，「對大陸污蔑抹黑、對台灣民眾威脅恐嚇的政治操弄，我們強烈反對」。

朱鳳蓮說，「廣大台灣同胞參加兩岸的交流合作，來往大陸不必有任何顧慮，完全可以乘興而來、盡興而歸」。