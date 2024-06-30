便宜又好用…聯邦明令禁止 地方照用中國製大疆無人機

聯邦政府雖然明令禁止使用中國製大疆創新(DJI)無人機，但肯塔基州等地的一些部門都自行編列預算來購買，因為其價格實惠且技術先進。(美聯社)

雖然華府明令禁止使用中國製大疆創新(DJI)無人機，警告其技術可能危及國家安全，但對地方警察來說大疆無人機是便宜高效的追捕工具，引發聯邦政府、美國無人機廠商與州政府間的激烈爭論。

據報導，公共安全機構已被禁止使用聯邦撥款購買中國無人機，但諸如肯塔基州 、新澤西州、康乃狄克州等地的一些部門都自行編列預算來購買。許多官員認為即使關稅 更高，他們仍然會選擇中國無人機，因為其價格實惠且技術先進。

如肯塔基州哈丁郡(Hardin County)警長辦公室便率先採用了大疆創新的DJI Matrice 300，這些無人機是由當地農業合作社於2021年捐贈，因為他們不堪青少年持續破壞其農作物。而事實證明這些無人機成效甚佳，當警察奮力徒步追捕時，無人機在幾分鐘內就迅速定位、拍攝了嫌犯的影像。從那之後當地治安部門便建立一支由五架大疆無人機組成的機隊，用於偵察危險物質、援助人質等目的。

而立法者提出了「反中共 無人機法案」(Countering CCP Drones Act)和「無人機執法法案」(Drones for First Responders Act)，前者禁止大疆創新等中國廠牌，後者可向中國無人機徵收高額關稅，這些關稅收入將用於資助公共安全部門購買美國製造的無人機；「反中共無人機法案」更已納入2025年國防授權法案草案。

美國無人機製造商自然支持這些禁令和關稅，代表美國廠商的國際無人載具系統協會(AUVSI)承認技術存在差距，但指出原因是中國政府補貼大疆創新使其取得市場主導地位。AUVSI敦促國會也制定一項激勵計畫以促進本地無人機生產，類似於半導體行業的Chips法案。

一些治安部門仍對華府警告的安全風險抱持懷疑態度，例如哈丁郡警長辦公室的一位警佐表示中國無人機能捕獲的資訊與谷歌地球(Google Earth)等平台上能看到的資訊沒有什麼不同。