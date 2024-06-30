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公開「議習」 吉林大學外籍老師被辭職、限期離開中國

記者陳湘瑾／綜合報導
中國吉林大學公共外交學院國際關係研究所外籍助理教授杜本。(取自Univerzitet Crne Gore, Sva prava zadržana)
中國吉林大學公共外交學院國際關係研究所外籍助理教授杜本。(取自Univerzitet Crne Gore, Sva prava zadržana)

在中國吉林大學公共外交學院國際關係研究所工作九年的外籍助理教授杜本(Björn Alexander Düben)，日前在接受「美國之音」採訪後即無故遭解職。美國之音指出，此事顯露中共嚴格的言論控制以及日益封閉的言論環境使很多人感到擔憂。

據美國之音指，杜本是在美國之音5月11日一則「習近平訪歐結束成果幾何？」的報導中發表看法，包括「在美國與歐盟之間打入一個楔子，毫無疑問是北京的長期基本目標之一，也可能是習近平親自出訪的原因之一」、「多年來，中國不斷嘗試讓歐洲國家擺脫與美國的聯盟關係但迄今為止收效甚微」、「法國與其他西方國家之間的任何潛在分歧都不應該被誇大」。

在這篇報導發布的隔天，杜本突然收到所在學院國際秘書訊息稱：「眾所周知，高校必須對國內外媒體任何形式的採訪負責」。

5月15日清晨，正在準備當天兩場講座的杜本收到通知，因無可用教室，他的講座被暫停。隨後又有一名同事通知他，其所有講座和課程教學都被無限期取消，即刻生效，他在吉林大學的工作也將被終止，該名同事表示這是「由不詳的上級主管部門作出的決定」。

該同事提供他兩個選擇：友好的選擇是親自向吉林大學遞交辭職信；比較難看的選擇是接受某種紀律調查或法庭審判。談話結束後，學院的黨委書記和一位行政人員出現，敦促杜本於次日遞交正式辭職信。杜本還被告知，必須在5月30日前離開中國，若日後試圖再進入中國，也會被拒絕入境。

杜本表示，近年來一些在中國工作的外國學者同行也曾被安全部門傳喚，進行非正式會談。許多學者對中國當前政治發展感到不安，普遍感到壓迫感愈來愈強，審查愈來愈嚴格。

目前也不少台籍教師在中國各大院校任教。北京國台辦曾於2022年5月一場例行記者會上表示，有兩千多名台灣青年學者在中國高校任教。中國全國政協委員廖明宏今年3月提出，台籍教師不僅要「引進來」，還要「融進來」。

習近平 歐盟 中共

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