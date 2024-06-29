眾院通過撥款法案 將無償軍援台灣至少5億

眾院28日表決通過撥款法案，其中含有連續第二年提供台灣5億元的無償軍援。（美聯社）

聯邦眾院 28日通過國務院 撥款法案，連續第二年同意提供給台灣至少5億美元的無償軍援，下一步還要與參院統一版本才能送交美國總統拜登簽署生效；美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）同日會晤德國外交部常務次長巴格（Thomas Bagger）會談時，提到維持台海及南海和平穩定的重要性。

眾院表決通過國務院及對外國明年度撥款法案，其中在針對中國部分，提供包含提供給台灣5億美元的無償援贈，以及至多20億美元的軍事貸款，以強化台灣的嚇阻力量；法案預計投入21億美元來捍衛美國在印太區域的國安利益並對抗中方影響力；另挹注4億美元給對抗中華人民共和國影響力基金。

眾院表決通過國務院及對外國明年度撥款法案，提供包含提供給台灣5億美元的無償援贈，以及至多20億美元的軍事貸款。（本報檔案照）

法案規範，禁止美國預算 提供給中華人民共和國及中國共產黨，禁止他國用美國的援外預算來償還對北京的欠款，禁止提供給國際金融機構的美國預算被用於提供給北京貸款。

這部撥款法案還待參院審查，並不代表國會最終通過的版本；例如，美國國會今年3月通過的臨時撥款法案，由於參眾兩院對援助台灣額度意見不一，最終通過至少3億美元的折衷版本。

5月的美國國會研究報告指出，國會並未提供給台灣無償軍事援助的撥款許可；而國務院去年通知國會，有意透過FMF援助台灣1.35億美元；此外，拜登政府雖能提供台灣有償軍援，但並未傳出台灣對美申請。

除了美國國會展現對台灣的安全支持，坎伯在會晤德國次長巴格時，談到美德在印太區域的優先事項，包含維持南海與台海的和平穩定，敦促北京停止提供軍民兩用物資援助俄羅斯攻打烏克蘭，以及兩國在印太區域的海事與安全合作。

坎伯與巴格還討論了下月將在華府舉行的北約峰會。

亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink） 27日在眾院外交委員會印太小組聽證會表示，北京近日公布懲治台獨頑固分子分裂國家犯罪意見是「升級且破壞穩定的舉動」，美國高度關切，中方採取的這些破壞穩定的行動，還基本上適用境外，這種方式令人深感不安。

康達表示，憂心這將對兩岸的對話和互動產生寒蟬效應，恐嚇民眾讓他們不敢談論兩岸局勢，這點令人深感遺憾。