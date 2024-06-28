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北京「懲獨」台灣調升中港澳旅遊警示

記者廖士鋒、周湘芸／綜合報導
台灣陸委會27日發布提高赴大陸及港澳地區的旅遊警示，若非必要，不建議前往，被視為對中方「懲罰台獨意見」的回應。（本報資料照片）
台灣陸委會27日發布提高赴大陸及港澳地區的旅遊警示，若非必要，不建議前往，被視為對中方「懲罰台獨意見」的回應。（本報資料照片）

台灣陸委會27日宣布，即日起調整中國大陸及香港澳門旅遊警示為代表「非必要前往」的橙色燈號，「強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」。這是中國大陸上周五公布22條「懲獨」意見後，台灣祭出的最新兩岸政策。

台業者：對旅遊不公平

雖然赴陸禁團令迄今仍未開放，但去年台灣民眾赴陸（未含港澳）旅客仍達到176萬人次，僅次於赴日人數，是台灣人第二大旅遊目的地。對於陸委會調整赴陸港澳燈號，旅遊業者擔憂指出，儘管此舉對民眾前往大陸意願影響不大，但對兩岸觀光交流有更負面影響，所有對大陸的反制行為都是在打擊旅遊業，對業者不公平。

福建旅遊踩線添變數

陸委會調整陸港澳旅遊警示燈號，原訂本月29日到馬祖的福建旅遊踩線團恐生變，連江縣政府表示，踩線團照常，旅遊業者仍視為曙光；金馬旅遊業者表示，希望中央不要政治凌駕民生，因大陸海警船來台頻繁，現在國人沒人敢來，本要期待陸客，但恐怕大陸也會有動作，恐更難開放陸客團。

陸委會副主委梁文傑宣布調整大陸地區旅遊警示燈號為橙色，建議台灣民眾避免到陸港澳旅...
陸委會副主委梁文傑宣布調整大陸地區旅遊警示燈號為橙色，建議台灣民眾避免到陸港澳旅遊。 （記者許正宏／攝影）

陸委會副主委梁文傑在記者會宣布上述措施。他強調，大陸與港澳近年持續增修國安法令，目前已有相當多起國人赴大陸遭非法扣押、留置、盤查等情形；近期中共又發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，嚴重威脅國人赴陸港澳之人身安全，政府經整體評估，認有必要提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」。

陸委會提醒國人，應「慎思赴陸港澳之必要性，並強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」。如確有赴陸港澳需求，建議應避免觸及或討論敏感議題及事務；避免拍攝港口、機場、軍事演習場所；避免攜帶政治、歷史、宗教等書籍。

台灣在2014年8月建立大陸港澳地區旅遊警示燈號，陸委會所建置的警示燈號，與外交部現行標準一致，分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）四級。相關資訊係提供民眾參考，並沒有強制約束力。

先前大陸和港澳地區的旅遊警示燈號為「黃色」。在回答媒體提問時，梁文傑稱，橙色燈號的調整不是在反制，而是政府提醒跟保護國人的措施。

梁文傑並舉楊智淵、富察（李延賀）的例子強調，從這兩案來看，國人前往大陸會面臨風險不是因為在大陸的言行，而是因為不在大陸的言行，「這才是重點」。

台：陸挑起兩岸對立

台灣行政院發言人陳世凱指出，中國大陸近期對外宣布關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，這意見跟法律程序不明確，內容過於廣泛模糊，不但挑起兩岸對立，也嚴重影響兩岸民眾交流與往來。

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