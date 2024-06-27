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文件意外曝光 最高法院允許愛達荷州緊急墮胎

記者顏伶如／綜合報導
最高法院再度發生裁決書草稿提前外洩事件，根據草稿，最高法院將允許愛達荷州婦女緊急墮胎權。圖為最高法院外爭取墮胎權的維權團體。（路透）
最高法院再度發生裁決書草稿提前外洩事件，根據草稿，最高法院將允許愛達荷州婦女緊急墮胎權。圖為最高法院外爭取墮胎權的維權團體。（路透）

彭博新聞(Bloomberg News)26日報導，愛達荷州婦女在緊急狀況下能否墮胎的「莫利訴美國案」(Moyle v. US)，一份判決書文檔在最高法院網站提前曝光，內容顯示大法官以6票對3票表決允許愛州婦女緊急墮胎。

最高法院不小心上傳檔案 隨後秒刪

尚未簽署的「莫利訴美國案」主要意見書22頁文檔有著「法庭共同決議」(per curiam)標記，日期註記為6月26日，在最高法院網站曝光後不久便被移除。華盛頓郵報報導，最高法院發言人麥克凱伯(Patricia McCabe)發表聲明說，最高法院出版處(Publications Unit)不小心將檔案上傳網站，「莫利訴美國案」及「愛達荷州訴美國案」(Idaho v. US)判決將在適當時間公布。

在嚴格禁止墮胎的紅州，孕婦因健康危急送醫時墮胎是否違法，最高法院裁決將有重大影響。愛達荷州幾乎全面禁止墮胎的州法，先前被聯邦上訴法院暫時禁止。

1986年聯邦法律「緊急醫療事故處理和勞動法」(Emergency Medical Treatment and Labor Act，EMTALA)規定，接受聯邦補助經費的醫院必須為生命垂危的病患提供緊急醫療以穩定病情或為患者轉診。拜登政府援引「緊急醫療事故處理和勞動法」在2022年對愛達荷州提告，指控愛州嚴格禁止墮胎的州法觸犯聯邦法規。

華盛頓郵報報導，最高法院如果同意拜登政府主張，裁決結果代表今後愛州醫院可以為狀況危急的孕婦緊急墮胎，好讓患者病情得以穩定，醫院與醫師不必擔心將面臨州州法起訴。

華郵：拜登政府至少將有「暫時勝利」

報導指出，這項判決對拜登政府來說至少將有「暫時勝利」(temporary victory)效果，自從最高法院2022年推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，拜登政府一直尋求為婦女提供墮胎保障的方式。

根據提前曝光的裁決意見書，三名保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)、戈薩奇(Neil Gorsuch)持不同意見。 

曝光裁決意見書 未確定是否為最終版

華盛頓郵報報導，網站上曝光的裁決意見書文檔是否為最終版定案，目前並不清楚，但從裁決書內容看來，大法官認為愛州墮胎法令面臨訴訟挑戰的同時，婦女有權接受緊急墮胎。這也是最高法院在推翻羅訴韋德案時提前曝光判決書之後，再度有判決書草稿提前流出。

自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)在另外撰寫意見書中指出，最高法院其實應借此機會處理更高層次的愛州墮胎權爭議。

最高法院再度發生裁決書草稿提前外洩事件，根據草稿，最高法院將允許愛達荷州婦女緊急...
最高法院再度發生裁決書草稿提前外洩事件，根據草稿，最高法院將允許愛達荷州婦女緊急墮胎權。圖為最高法院外爭取墮胎權的維權團體。（路透）

墮胎 拜登 愛達荷州

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