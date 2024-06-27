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中國人經營非法大麻農場激增 疑幕後有黑幫 多州查緝

記者胡玉立／綜合報導
緬因州佩諾布斯科特郡警方4月破獲中國公民經營的非法大麻農場，沒收40磅毒品和4700元現金。圖為緬因警方查獲的非法大麻。(佩諾布斯科特郡警方 )
緬因州佩諾布斯科特郡警方4月破獲中國公民經營的非法大麻農場，沒收40磅毒品和4700元現金。圖為緬因警方查獲的非法大麻。(佩諾布斯科特郡警方 )

由中國人經營的非法大麻農場在奧克拉荷馬州、俄勒岡州、加州、新墨西哥州和緬因州等地暴增；奧州農民警告指稱，這些非法大麻農場不僅有武裝守衛，還使用假冒的亞馬遜送貨卡車進出。各州政府正努力遏止非法大麻農場激增問題，部分非法農場被認為與「三合會」等中國犯罪集團有關。

每日郵報(Daily Mail)曾在3月報導，中國犯罪集團是美國數以千計非法大麻農場的幕後黑手，引發人們擔心中共可能是這些非法大麻農場真正頭目的擔憂。

「中國人擁AK-47武裝」

該報25日報導，奧克拉荷馬州當局每天關閉至少15個非法大麻農場。當地農民威廉斯(Larry Williams)向NewsNation電視台爆料指稱，聽說非法種植大麻的中國人使用AK-47自動步槍武裝自己，令人緊張；有些農場在穀倉外安裝空調裝置或安裝一般農場沒有的圍欄，只花幾個月就開始運作，十分可疑。

據調查人員稱，一些農場還使用假冒的亞馬遜卡車和類似亞馬遜的包裝。

非法大麻主要出售至東海岸，那裡有許多州已將休閒用大麻合法化，但販售非法大麻仍可獲利；利潤最後流回中國。奧克拉荷馬州檢察長卓蒙德(Gentner Drummond)向NewsNation表示，「中國人不傻；他們明白自己可以透過現金交易來使喚毫無戒心的奧克拉荷馬州民。」

奧州州長籲關閉邊境

奧州州長史迪特(Kevin Stitt)則表示，奧州自2021年以來，已拆除6000棟假屋，其中80%與中國有關。他呼籲拜登採取關閉邊境措施，從南部邊境杜絕後患。

緬因州佩諾布斯科特郡(Penobscot County)警方2月在一個大麻農場逮捕3名中國公民，沒收40磅毒品和4700元現金。今年稍早，一名中國人承認在奧克拉荷馬州一處非法大麻農場槍殺四人後，被判處終身監禁。

根據去年提起的訴訟，有中國移民工人聲稱自己被假藉口引誘到新墨西哥州北部，被迫在中國能源巨頭資助的非法大麻農場每天工作14小時。該大麻農場2020年被警方關閉後，其幕後黑手帶著許多工人改至奧克拉荷馬州設農場，該農場也在2022年被警方搗毀。

南部和西部各州致力打壓非法大麻農場，被認為是緬因州非法大麻農場暴增的原因之一。

大麻合法化 奧克拉荷馬州 新墨西哥州

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