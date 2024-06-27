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400人透過IS偷渡入境 150人被逮 50恐怖無證客下落不明

編譯陳韻涵／綜合報導

國家廣播公司新聞網(NBC)引述三名聯邦官員的說法報導，國土安全部(DHS)已將400多名來自中亞等地的無證移民列為「監控對象」，理由是這些人是透過與伊斯蘭國(IS)相關的人口販運集團偷渡入境。

官員表示，當局已逮捕150多人，但仍有至少50人下落不明，美國移民及海關執法局(ICE)正以移民罪追緝涉案人士。

拜登政府官員表示，「此案部分人士涉及攸關可能與IS有關的消息，我們必須格外留意」，並以廣泛的妥善方式行使職權，降低風險。

官員補充說道，過去幾個月來，ICE著手逮捕與IS相關走私集團偷渡入境的移民，但無資料顯示這些人與美國本土面臨的威脅相關。

三名官員表示，這400多人中，許多人取道南部入境，但因不在恐怖主義觀察名單上且相關單位當初未接獲通報而獲准入境。

近期在俄羅斯發生的恐攻，加劇人們對IS及其分支呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)的擔憂。

ISIS-K人士活躍於塔吉克、烏茲別克、摩爾多瓦、吉爾吉斯、喬治亞和俄國，國土安全部數月來已密切關注來自前述國家的移民。

FBI前反恐科長、現任職於華府國際情資與安全顧問企業「蘇凡集團」(Soufan Group)的奧萊利(Christopher O'Leary)表示，「(可疑移民入境後)行蹤不明的事實，顯然令人震驚。」

奧萊利表示，就算沒有證據顯示這些人正在策畫攻擊，但ICE也會盡可能逮捕那些可能威脅國安的對象。

來自前述國家的數千名無證客已在美國境內等候法院裁決去留，兩名官員表示，聯邦執法機構並不憂慮那些「監控對象」，只是出於謹慎考量先發制人。

官員透露，落網的150人中，已有部分人士被驅逐出境，這些人被指控違反移民法，但沒有被控犯下恐怖主義相關罪行。

反恐官員表示，穿越國境的無證客造成的恐怖主義威脅正處於歷史低點。

數據顯示，去年10月以來，當局將從墨西哥和加拿大入境的無證移民人數，若與恐怖主義觀察名單上的名字配對，僅占CBP經手無證客總數的0.014%。

移民 無證客 ICE

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