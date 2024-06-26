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路透：美調查中電信3巨頭 憂數據送北京

編譯徐薏茹／綜合報導

路透引述三名消息人士的說法報導，拜登政府正在調查中國移動、中國電信、中國聯通三家電信公司，擔心這些公司可能利用美國雲端和網路業務取得美國數據，提供給中國政府。

商務部的相關單位正在調查，消息人士透露，當局已經傳喚這幾間國營電信公司，並完成對中國移動和中國電信的風險分析，但對中國聯通的調查還沒有那麼深入。

這些公司在美國仍有少量業務，例如提供雲端服務、傳送美國網路流量，儘管電信監管機構禁止這些公司在美國提供電話和零售網路服務，他們也能藉由少數的業務取得美國人的數據。

路透沒有發現有證據表明，這些公司有意向中國政府提供敏感的美國數據，或是有任何其他不當行為。

其中兩名消息人士指出，監管機構尚未決定如何處理潛在的威脅，但監管機構有權調查「外國對手」公司賣給美國的網路服務，可以阻止這些公司在數據中心營運和為網路供應商傳送數據的交易。

專家和消息人士表示，阻止關鍵交易可能削弱中國公司的能力，難以向全球客戶提供針對美國有競爭力的雲端和網路服務，嚴重削弱其剩餘的美國業務。

中國移動、中國電信、中國聯通長期以來一直是華府鎖定的焦點；美國聯邦通訊委員會(FCC) 2019年拒絕中國移動提供電話服務的申請，並分別在2021、2022年撤銷中國電信、中國聯通的電話服務許可。

4月FCC更進一步禁止這些公司提供寬頻服務，發言人表示當局堅持其顧慮。

促使FCC行動的其中一個因素是2020年來自美國政府其他機構的報告，報告建議撤銷中國電信提供美國電話服務的許可，列舉至少九個案例，指出中國電信錯誤傳送網路流量，使其面臨被攔截、控制或阻止到達原本目的地的風險。

當時當局指出：「中國電信在美國的營運，為中國政府支持的行為者提供擾亂和錯誤傳送美國數據、通訊流量的機會。」

中國電信否認政府的指控，稱傳輸問題很常見，在所有的網路都會發生。

中國電信試圖推翻FCC的決定，但美國上訴法院駁回其論點，指當局提供「令人信服的證據，表明中國政府有可能利用中國資訊科技公司，作為間諜活動和破壞行動的媒介」。

雲端 拜登 商務部

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