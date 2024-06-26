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新聞眼／解釋充滿「但是」 俞大㵢想滅火反提油救火？

華盛頓記者 張文馨
台北駐美代表俞大㵢25日在華府舉行記者會自清，稱花費都是公務需要。(記者張文馨╱攝影)
台北駐美代表俞大㵢25日在華府舉行記者會自清，稱花費都是公務需要。(記者張文馨╱攝影)

駐美代表俞大㵢理直氣壯地捍衛自己和家人，一邊企圖釐清事實，一邊提油救火，能否真的自證清白，還是催化賴政府的政治風暴？這是一場很有意思的記者會。

俞大㵢親上火線，四次表示人格不容汙衊。

他承認曾使用公務車出門採購，卻說因為車子放在官邸還得定時出門繞繞確保電池運作；認了跟妻兒搭乘公務車賞櫻，先是扯櫻花就在市區，反問記者「難道你沒坐過公務車，順便把你送回家？....這樣是公務嗎？我不知道。」記者回應，沒有。

公務車的使用範圍自有法律規則明定，向來也存在灰色空間；今天這件事情，在他的口中，彷彿是大家都在灰色地帶空間待過，怎麼可以光是指責我？

俞大㵢接著說，館長可以決定怎麼使用公務車，且即便遭到外交部拒絕，仍會繼續爭取採購大型休旅車為公務車，這反映的是資深外交官充分掌握規定的自信，卻忽略法令規範和外界觀感應該並重的問題。

每一項親口承認的周刊爆料，都有但書和解釋；他固然有捍衛自己的權利，卻讓人懷疑所謂「虛心檢討」的真實性；以後怎麼做，是要尊重既有法令規範，還是依然照館長權限行事？

俞大㵢這些爭議的公評，在外交圈引發熱議，有人列舉各種陳年陋規對外交實務的掣肘，細數外交官員為了達成任務且符合規定的兩難與荒謬，有人主張俞的作風太誇張高調，且是非對錯與過去經驗累積無關。

過去不是沒有外交官和政務官因為採購被究責，多的是公務車種種濫用爭議，更不乏有些政壇明星因家人惹出風波在下台後依然官司纏身；擔任駐美代表是俞大㵢畢生的榮耀，不容汙衊，自然也要接受最嚴格檢驗。

顯然俞大㵢也在意外界觀感，否則不會前一天晚上，他不發一語，隔天早上卻又緊急通知加開記者會；來自台北的總統府和外交部承受的壓力，想當然也傳到華府

俞大㵢的說法能否站得住腳，還能不能獲得府院黨一致背書力挺，或者把自己轉化為朝野攻防的焦點，甚至替賴政府惹來新一波民怨，都替這起本不太受到關注的駐美代表案又續上炒作熱度。

俞大㵢 休旅 華府

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