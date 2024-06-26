Q&A回應6指控 半年花24.6萬？俞大㵢：絕對沒有

駐美代表俞大㵢（中）被爆料亂花公帑。圖為他與太太羅美珍（右）5月22日前往俄亥俄州首府哥倫布市，會晤州長狄懷恩（左）。（中央社）

台灣駐美代表俞大㵢 25日親上火線，在記者會上一一說明台北媒體爆料對他的指控。此為記者會節錄內容，包含回應指控及答覆媒體詢問。

以第一人稱記述：

針對鏡週刊昨天的大篇幅報導，首先感謝很多友人、國人還有長官的關心，對於各界批評，我也虛心領教，針對爆料的報導，外交部已經做了相關說明，也有聲明。

我今天在這主要是因為，外交部說明我的辦公室公款使用情形，說一切按規定辦理。但是外交部沒有辦法說明的是，針對我和我太太個人和人格操守的汙衊，我是沒辦法接受，必須站出來捍衛自己的清譽。

報導中提供的一些代表處的文件，從那邊引發很多濫用公款自肥貪汙，花大錢修繕官舍，買奢華產品，還我有跟我太太用公款去核銷平常日常生活的用品，跟三餐的食物等等，很多就是非常惡意不實的指控。用一個文件來影射一些很浮誇的，像800萬(台幣，下同，約24.6萬美元)，這根本是一個天文數字，沒有這回事。

・爆料稱：

Ａ／以公款名義去報銷兩人平常三餐飲食與日常生活品。

俞：確實我來之後有一次。是因為工作需要，買了一些生活用品給訪賓一行使用；這個平常在外館是很正常的做法，就是提供一些讓他們在地比較方便的一些個人用品；訪賓離開之後，沒有使用過的這些產品，我都請同仁拿去退還店商家。

在家裡、職務宿舍有些需要公用的，比如說衛生紙，平常有公務需求（如工人進來、 司機要用），我到現在來這邊買了一捲六個衛生紙。

我跟我太太用衛生紙是自己買的，就這樣子。我來六個月，我們兩個人難道只用六卷衛生紙嗎，你們自己做評斷。

說我藉由什麼其他人的名義去買法國礦泉水。我到現在大概只喝過Costco買的礦泉水。我敢挑戰，任何人提出我在來到華府 之後，有任何買法國礦泉水的單據，絕對沒有這回事。

提到昂貴的法國毛巾，實際上毛巾是我來之前，我12月抵達之前同仁就幫我買好了，而且我要講是百貨公司打三折買的，也是一般你們去百貨公司就買到的東西。我們後來有添購，也是同款、就一般的。

Ｂ／花大錢去修繕職務宿舍（指代表官邸）。

俞：在華府，雙橡園和職務宿舍都能接待訪客，兩者功能不同，雙橡園就是一般宴客或酒會場所；有時候需要接待一些不方便在雙橡園或其他地方的會務或餐敘，就會在職務宿舍辦理。那當然我到之後，事實上已經有兩次的接待訪賓的紀錄了。

當然我是剛到，所以我認為有需要把身為中華民國 政府代表的官邸做適當的調整，讓訪賓來的時候，有應該有的格調裝飾。

我要邀請官員到家裡坐， 總不會用組裝的家具讓他坐吧，或者是用中國製的、簡陋的，總要有一點這種格局。所以我的考量是工作上的考量，不是因為我個人的奢華。

我要強調這個報導裡面提到的這些數字，其實都是很浮誇的。說我買兩個咖啡機，其實有一個咖啡機是雙橡園使用。說一台要10幾萬台幣，報導大概把那個牌子最貴的拿來說，這就是俞大㵢買的。

比如說沙發，24年的、用了20年的沙發，那個空間比較大，損壞要換，就換一個比較耐用、不會是中國大陸製造的，也可能還要繼續用20幾年的沙發，還要符合這個空間的沙發組合。

沙發的確是那個牌子，但也不是他們講的那麼誇張。說什麼花了上百萬台幣。當然，這個沙發本身價錢是貴了一點。

床，我也是用20幾年前買的床。我只是把同牌同款的床，現在換一個新的。什麼買了兩組，一組20幾萬，也是非常誇大。

這些數字都是誇大的數字，800萬根本是不存在的（周刊報導，上任半年，光官邸就花了800萬元）。

Ｃ／俞氏夫妻頤指氣使，把代表處同仁當下人看待，叫他們做這個、做那個。

俞：我的職業生涯在外交部，做駐外工作做了超過35年，我是一個什麼樣的人，我跟我太太是什麼樣的為人處事，我想可以公評。大家對我是什麼樣的人應該很清楚，不會因為我今天派到美國之後，我跟我太太就突然變了一個人，就突然開始變成頤指氣使。

說我太太一定要人家陪同採購。那當然是有發生過。我平常業務是很忙，職務宿舍要做一些購置，我就請我太太就陪著同仁去 ，直接到店裡面去選購。絕對沒有是我太太要由同仁陪著去，採購她個人的東西。這個沒有，絕對沒有。

說我太太到代表處，一定要有人幫她、陪她上電梯，沒有按電梯會在那邊辱罵同仁。這個爆料者，好像他本人就在電梯裡面。但是我太太是因為，我們要參加公務活動的時候，她到我辦公室，我們一起走。

她來的時候，我們代表處有門禁，她到地下室之後，她沒辦法一個人上去，所以我必須派我的機要秘書到樓下去把她接上來，不然的話她沒辦法上來。說這是耍官威，這也是一個很不平的指責。

還有說，把同仁當下人看待，我想也是可以公評。我們的同仁到職務宿舍，也許因為公務要做一些修繕，我太太都會提供瓶裝水給他們，甚至到中午時間，我們就自費買披薩或買吃的，我們大家坐下來吃。

我跟我太太從來沒有對我們同仁斥喝或有嚴厲的辱罵。這都是子虛烏有的控訴。我在這邊必須要澄清，我絕對不接受對我個人跟對我太太這種人格上的汙衊，必須要在這邊澄清。

Ｄ／申請購買要價370萬元的凱迪拉克Cadillac座車。

俞：事實上我們有兩台公務車，一台已14年、一台12年，里程數一個12萬公里、一個11萬公里。早就已經超過年限、超過里程數，事實上這兩部車都已經很久沒辦法再開了，就停在雙橡園。

今年到可以換車的時候，我跟國內建議，在這邊，大部分的國會議員、首長或企業領袖，他們都會坐比較大型的休旅車，SUV、Cadillac Escalade或是GMC等等。

我建議，我們要符合當地的這種情況，跟大家融入，人家進出都是這種車子，我們在接待國內的首長，或者是參加重要的會議的時候，我覺得，我們也應該有個類似的禮賓車來載我們的長官，甚至或者是我們參加重要的會議進出的時候，跟大家看起來是一樣的。

我建議把那兩輛已經不能用的車子，換一台Escalade或其他雷同的休旅車。當然國內說這個車太大，這是一回事。

但是我個人認為，我還是會跟國內爭取說，我們應該買這種車。因為在華府，你出去門口看到、或你到國會山莊、或你到重要的場看到，門口停的就是這些車子。我中華民國政府官員、代表、首長為什麼不能跟這些人一樣，進出用這些車子呢。所以我如果可以的話， 我會繼續跟國內去爭取。

所以是一個國家門面的問題，是國家格局的問題，所以我會繼續。

Ｅ／蕭美琴還未到美國運行李回台前，俞大㵢常在外賓面前抱怨，指蕭的私人物品仍堆在官邸主臥房，害他跟太太只能委屈暫睡客房。

俞：事實上我跟蕭副總統業務聯繫都很暢通。這個是在刻意製造一種假象，說好像我跟國內的長官不和，甚至在私下跟他們抱怨。這是一個很不恰當的一種指控。

Ｆ／濫用公務車資源，太太和兒子一起搭乘公務車購物賞櫻。

俞：我在官邸市還有一輛備用車，那輛車有用過幾次去採購，但是這部車基本上都放在家裡備用，是有用過幾次。反而是我周末必須要開出去繞一繞，怕它電池會沒電，但是平常就放在家裡沒有在用。

我們有用公務車去看櫻花，就在市區，但是就載了一程。你沒有坐過公務車，順便把你送回家，比如說嗎。這是公務嗎？我不知道。

如果需要精進，我當然願意虛心接受。但是公務車的使用，在海外、在國外，館長有裁量權。 有些時候你需要怎麼樣，這個基本上是由館長決定。那至於這樣適不適當，我當然虛心接受。

・周刊指控外，俞大㵢聲明要點：

絕對沒有八百萬。我非常認同行政院卓院長他講的，就是說要以高規格來處理這件事情，我非常期待國內的相關的單位能夠清清楚楚調查，把這事情攤開來看，也希望能夠還我跟我太太一個清白。這個東西就是刻意一張紙，然後就無限的去延伸，非常非常非常不可取。

不清楚週刊爆料動機，我們在海外不應該分派系、不應該分黨派，做中華民國的外交，拓展國際空間。這次爆料，不但是對我個人，其實對我們代表處的工作文化、工作有效和同仁士氣是有點傷害。

我們的駐美代表處的同仁們日以繼夜的長時間的在經營台美關係，在拓展我們在美國堅如磐石的工作，是非常辛苦的。還有這種人在扯後腿，讓我個人非常心痛，而且很心酸，我們同仁的努力被這種事情去干擾或失焦。

所以這種方式是不可取的。這種爆料方式是不應該發生的。

我擔任公職生涯這麼多年，我覺得，該做的事情就要做，該表達我會表達。我一向都是很積極任事，需要向長官做建議，該做的就做。

我跟國內報告過，也跟林佳龍部長口頭討論過這件事，基本上我們的公款的使用都是按照規定，申請、審核、同意，單據核銷。

我要強調什麼自肥貪汙是沒有這回事的，因為這個東西就是買什麼，我也沒有經手。

我要先強調，這些東西買了，不是我走的時候會帶走的，這是中華民國在美國的財產，我走之後下一個人來還會繼續用的，這不是自肥或自我什麼要奢華，買高級奢華產品， 好像是我用公家的錢去買來，然後就中保私囊就把它帶回去，沒有這回事。這是留在職務宿舍的下任也會繼續使用的。

此事是否會影響在這裡的工作，要去問台北。