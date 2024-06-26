被爆亂花公帑 台駐美代表俞大㵢喊冤：駐美處有人扯後腿

台北駐美代表俞大㵢25日在華府的記者會自清，指絕對沒有花800萬台幣的事。(記者張文馨╱攝影)

駐美代表俞大㵢 遭控濫用公務資源享受奢華駐外待遇，他25日親上火線回應，認了搭公務車和家人賞櫻 ，強調修繕官舍添置家具是國家門面，絕無趁機核銷私人日常耗品；「絕對沒有800萬（台幣，下同，約24.6萬美元）」，這是惡意不實的指控，他必須站出來捍衛針對他們夫婦的人格操守汙衊，希望國內清楚調查還人清白。

稱爆料汙衊夫妻 須捍清譽

鏡週刊報導，俞大㵢以公務之名購買高單價品、官邸所有開銷均報公帳，還要公務車載著全家人賞櫻購物；俞大㵢25日舉行記者會，說明種種被爆料的爭議。

俞大㵢說，「針對我和我太太個人和人格操守的汙衊，我是沒辦法接受，必須站出來捍衛自己的清譽。」他說，報導用一紙文件來影射很浮誇的數據，例如半年官邸支出800萬元，根本是天文數字，沒有這回事。

俞大㵢表示，官邸有兩次接待賓客的紀錄，他認為他作為新大使，有需要把身為中華民國 政府代表的官邸做適當調整，這是工作上的考量，不是個人奢華用度。

申購Cadillac 會繼續爭取

俞大㵢說，自己用的是打折毛巾，換掉用了20多年的床和沙發，是官邸同款同牌的床換新，沙發的確是法國品牌rochebobois，但價錢沒這麼高；他說，邀請官員到家裡坐，總不能讓訪賓使用組裝的、或中國大陸製造的或簡陋的家具。

俞大㵢表示，「我要強調什麼自肥貪汙是沒有這回事的，因為這個東西就是買什麼，我也沒有經手。」當媒體反問官邸半年內的花費數字，俞大㵢沒有回應。

俞大㵢表示，他向台北建議以兩輛可汰換的公務車，申購一輛大型休旅車Cadillac座車；因為在美國多數的政要首長，都是以大型休旅車代步，「我中華民國政府官員、代表、首長為什麼不能跟這些人一樣，進出用這些車子呢？」他說，若可以的話， 會繼續爭取採購。

這次爆料有不少針對俞大㵢家人的爭議，指他妻兒違規使用公務資源，還對代表處員工頤指氣使。

認為賞櫻是「市區載一程」

俞大㵢認了曾以放在官邸的備用公務車出門採購，「是有用過幾次」；也承認搭公務車看櫻花，「就在市區，但是就載了一程」。

他說，館長對公務車的使用有裁量權，要怎麼做基本上由館長決定，至於是否適當，他虛心接受，也願精進。

至於各種針對俞大㵢妻子羅美珍的行事風格指控，俞大㵢說，他和他太太在他超過35年的外交工作，是什麼樣的為人處世可受公評；說羅需要駐美處員工陪同購物，是官邸需要，說羅到代表處要秘書迎接，是有門禁問題，他們夫婦從未喝斥或嚴厲辱罵駐美處員工，這都是子虛烏有的控訴。

俞大㵢表示，非常認同行政院以高規格處理此事，非常期待相關單位能清楚調查，還人清白；他說，爆料來自代表處內部，駐美處有人扯後腿，讓外交同仁的努力被干擾或失焦。