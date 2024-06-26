WSJ：美駐中大使伯恩斯 批中國製造反美情緒

美國駐中國大使伯恩斯。(美聯社)

華爾街日報25日獨家報導，美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)接受專訪時表示，中國破壞美中外交關係。他說，北京製造反美情緒，阻撓民眾參加美國大使館 舉辦的活動。對於日前發生的愛阿華州 大學教師遭刺事件特別感到憂心。

●指責中國審問、恫嚇參加使館活動美公民

報導指出，去年11月，拜登 總統與中國國家主席習近平在舊金山舉行高峰會議時同意促進兩國人民交流，期盼在美國2024年大選之前修補雙邊關係。

然而，伯恩斯在大使館辦公室接受專訪時說，中國實際上卻破壞中美關係，審問、恫嚇參加美國在中國舉辦活動的公民，還對大使館的社群媒體發文祭出限縮，並且製造反美情緒。

伯恩斯說：「他們說希望讓兩國人民恢復往來，可是他們卻採取激烈手段，讓目標變得無法達成。」

●伯恩斯罕見強烈語氣 批評北京破壞美中關係

68歲的伯恩斯是資深外交官，2022年4月出任美國駐中國大使。伯恩斯受訪時以罕見的強烈口氣批評北京企圖削弱美國地位的手段，破壞美國在中國的外交活動。

華爾街日報分析，伯恩斯談話透露了美中雙方去年關係出現緩和之後，如今美方官員則日漸憂心北京是否誠心想要改善關係。

●憂心愛阿華州大學教師遭刺事件

伯恩斯在訪問中表示，北京在中國國內製造反美情緒。他說，對於愛阿華州大學教師遭刺事件特別感到憂心。

報導指出，11月拜習會之後，美中兩大強權之間持續關係緊張，因為中國在俄烏戰爭間接支持俄羅斯，中國逐漸仰賴的出口則讓全球市場價格壓低。拜登與前總統川普選舉期間彼此互批中國政策，也讓美中關係顯得尷尬。

伯恩斯受訪時表示，北京加強力道限制美國在中國的外交活動。他說，從去年11月以來，中國國家安全部等政府單位對61場公開活動向中國公民施壓，禁止民眾參加或企圖恫嚇出席者。

報導指出，某些參加大使館舉辦活動的民眾，後來遭到中國官員審問，有些時候是深夜時分有官員上門問話。報導指出，大使館舉辦活動包括心理健康專家座談、女企業家小組會議、紀錄片播映會或藝文表演等。

伯恩斯說，北京讓中國學生前往美國大學求學變得困難。中國各地舉辦的大學博覽會取消對美國使館人員的邀請，理由是出現意識型態或國安考量；過去兩年，獲選參加美國出資交流活動的數十名民眾當中，大約半數後來因為受到官方、學校或雇主施壓而被迫退出。

伯恩斯表示，這些狀況並非偶爾(episodic)發生，而是慣常(routine)，「幾乎所有公開活動都是」。

他指出：「這是嚴重侵犯，我們希望中方能夠三思。」