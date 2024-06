副卿坎伯：歡迎中國學生來美讀人文社會科 印度學生讀理工

副國務卿坎伯24日直言,美國應該歡迎更多中國留學生來美國念人文社會科系、而印度學生讀理工科系。圖為哈佛大學畢業典禮。(歐新社)

副國務卿坎伯(Kurt Campbell)24日出席華府 智庫演說時表示,美國歡迎中國留學生 來美學習人文學科而非科學,同時要擴大招募印度 學生來美鑽研理工和技術領域學門。

坎伯表示,就讀科學、科技、工程和數學(STEM)的美國人不夠多,美國需要在這些理工領域招收更多國際學生,來源是美國日益重要的安全夥伴印度,而非中國。

美國與中國近年的科技貿易戰方興未艾,美國不斷對中國祭出高科技業的防堵和制裁;近年也不時傳出中國到美國的留學生在海關遭到盤查,甚至被遣返回中國的案例。

近年不斷發生中國留學生在美國海關遭到盤查,甚至被遣返的案例。圖為美國駐中國大使館。(美聯社)

中國占美外籍學生最大宗

路透24日報導,多年以來,中國學生總是占美國校園外籍學生的最大宗,2022學年和2023學年的中國留學生總數接近29萬人。

不過,學術界和社會人士認為,持續惡化的美中關係及美國專業知識被竊取的擔憂,不僅破壞科學合作關係,也讓中國學生憑空遭受質疑。

坎伯24日出席華府智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)舉辦的「中國戰略倡議」(China Strategy Initiative)研討會,發表主題為「維持美國在印度太平洋地區戰略」(Sustaining U.S. Strategy in the Indo-Pacific)的演說時表示:「我希望看到更多的中國學生來美國學習人文和社會科學,而非粒子物理學」。

前總統川普政府任內曾實施爭議性的「中國行動」(China Initiative)計畫,此計畫的目標在對抗中國間諜活動和知識產權盜竊;批評者認為這項計畫形同針對亞裔科學家的種族偵防;拜登總統就任後,結束「中國行動」計畫。

稱謹慎觀察中國學生活動

坎伯在答覆問題時表示,美國大學在支持中國學生追求高等教育方面做出「謹慎嘗試」,但也「審慎觀察實驗室和中國學生的部分活動」。

坎伯說:「我確實認為可以減少和限制某些類型的門路,我們已經普遍看到,尤其是在美國各地的科技項目之中。」