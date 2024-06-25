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女性退休儲蓄僅男性三分之一 是「這個」原因？

編譯尤寶琪／綜合報導
根據調查，女性的退休儲蓄僅為男性的三分之一，女性退休的危機遠比男性高。（美聯社）
根據調查，女性的退休儲蓄僅為男性的三分之一，女性退休的危機遠比男性高。（美聯社）

保德信金融(Prudential Financial)24日發布最新調查，顯示退休女性正面臨一場潛在的退休危機，因為她們的儲蓄僅為男性的三分之一左右。

根據保德信金融針對905名年齡在55歲至75歲的美國成年人所進行的調查，男性退休儲蓄中位數約為15萬7000元，但女性退休儲蓄的中位數卻僅只有5萬元。

保德信美國業務執行長菲尼(Caroline Feeney)表示：「像是女性等某些群體的財務前景尤其不穩定。女性在退休儲蓄上面臨更大的挑戰。」菲尼補充，包括通貨膨脹、房價和變化不斷的稅收政策，都是妨礙女性為退休做儲蓄的因素。

與受訪男性相比，女性將消費重點放在養家的可能性，是儲蓄的三倍。約46%的受訪男性表示，他們很期待退休並相對有更多的相關規畫，但期待退休並有規畫的受訪女性卻只有約27%。

菲尼指出：「透過正確的規畫和策略，能保護這輩子的辛勞；我們能確保這一代人不僅能為長壽，且還能為更好的生活，做好充分的準備。」

保德信金融調查還發現，55歲美國人在財務上並沒有為退休做好準備；根據調查，該年齡層的中位數儲蓄約為4萬7950元，相較之下保德信建議該年齡層的退休儲蓄金額該為44萬6565元，是美國平均薪資的八倍。

55歲受訪民眾中有三分之二的人表示，擔心自己的退休儲蓄不夠用；相較之下，擔憂退休儲蓄不夠用的65歲受訪民眾則占59%，75歲的受訪民眾則有約52%。

24%的55歲受訪民眾表示，預計退休後將會需要其他家庭成員的經濟支持，這比率是65歲和75歲年齡層受訪民眾的兩倍；擔憂退休後需要家人經濟支持的65歲和75歲受訪民眾占約12%。

21%的55歲受訪民眾表示，預計在住房上需要幫助，12%的65歲族群表示需要幫助，9%的75歲族群有同樣的擔憂；儘管擔心，但表達有這類擔憂的55歲族群中，有高達48%的人尚未與家人討論過此問題。

另外，55歲族群領取退休金的比率，也比年齡層較長的族群低；調查發現，55歲族群倚賴像是401（K）等公司退休帳戶來支付退休生活的可能性，是65歲和75歲族群的兩倍。

退休金 儲蓄 通貨膨脹

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