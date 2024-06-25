打經濟牌救拜登選情？葉倫：設1億元可負擔住房基金

在拜川首場辯論之前，財政部長葉倫宣布將設立1億元的可負擔房貸基金，未來三年為興建可負擔住宅提供貸款。（美聯社）

在拜登 總統與川普27日進行總統辯論前，財政部長葉倫 (Janet Yellen)和眾多內閣成員在全國各州走訪，努力推動拜登經濟政績。葉倫24日在明尼蘇達州宣布一系列支持住房開發的新融資措施，包括專門用於可負擔住房的1億元基金。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，過去幾份通膨報告顯示物價略有降溫，但住房成本仍居高不下。最新的消費者物價指數報告顯示5月整體通膨率持平，而住房通膨率上升0.4%。

葉倫24日下午造訪明尼亞波利斯(Minneapolis)時發表演說，表示她預計住房通膨將會放緩，但現在面臨著一個長期存在的問題，也就是嚴重的住房供應不足，這種供應緊縮導致了負擔能力危機；而民主黨政府正在「推行廣泛的可負擔住房議程，以解決家庭一直感受到的價格壓力」。

財政部將在未來三年內提供1億元為可負擔住房計畫提供資金，加強「聯邦融資銀行」(Federal Financing Bank)等數個幫助住房融資的機構支持開發新項目。葉倫也在演講中呼籲國會通過拜登3月公佈的預算提案，該案提議為首購族提供稅收抵免、擴大低收入 住房稅收抵免、建造超過200萬套房屋等計畫。

美聯社指出房貸利率上升、房價創高，使得美國二手房屋銷售五月出現連續第三個月下降。全國低收入住房聯盟(National Low Income Housing Coalition)數據顯示，還需超過700萬套可負擔住宅才能幫助全美超過1080萬個極低收入家庭。