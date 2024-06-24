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商議聯合國2758決議文 2副助卿低調赴台

記者陳熙文／台北報導
美兩位國務院副助卿日前低調訪台，討論中國長期運用聯合國第2758號決議文排擠台灣參與國際一事。圖為美亞太副助卿藍墨客(右)4月底出席華府智庫「德國馬歇爾基金會」舉辦論壇，曾有相關發言。(中央社資料照片)
美兩位國務院副助卿日前低調訪台，討論中國長期運用聯合國第2758號決議文排擠台灣參與國際一事。圖為美亞太副助卿藍墨客(右)4月底出席華府智庫「德國馬歇爾基金會」舉辦論壇，曾有相關發言。(中央社資料照片)

美台日前舉行「國際組織議題工作階層會議」，美國兩位國務院副助卿低調赴台參與，並與台灣外交部長林佳龍會面。據了解，雙方針對中國長期運用聯合國大會第2758號決議文，排擠台灣參與國際一事，進行實質且建設性的討論，美方重申支持台灣有意義參與包括「世界衛生組織」(WHO)及「國際民航組織」(ICAO)在內的聯合國體系及其他國際組織。

基於美台默契，台方並未透露兩位副助卿的姓名，但知情人士證實，兩位副助卿藉由21日在台北舉行的會議訪台。據悉，雙方就拓展台灣參與國際組織的空間交換意見，美方並表達願由美國駐外館處與台駐外館處合作，一同針對2758號決議文重申美台立場、站穩共同陣線。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中認為，美方希望藉此反制中國運用2758決議文限縮台灣的國際參與空間，但是否有效？端看美方願意用多少力道來落實相關做法。台北政治大學國際關係研究員嚴震生也說，美方雖然表現出積極態度，但並未在聯合國正式提案中挑戰相關論述，有必要確認美國是否真心希望藉此拓展台灣國際空間，還是只是作為對抗中國的工具，他認為美方明白支持台灣參與國際組織對中國來說是不願意承受的軟肋，所以特地「刺一下」。

「這已然成為中美攻防焦點之一」李大中認為，隨著對岸更密集的對邦交國及國際組織宣傳，企圖掌握2758號決議文話語權和詮釋權，美方的發言頻率也愈來愈高，不斷重申其立場；這次美台工作階層會議可能是個觀察指標，不但揭示美台下一個合作的外交默契，同時也觀察賴清德政府是否相較於蔡英文政府在外交上更積極，並把2758號的法律戰當作是拓展外交的主戰場。

美方近期已多次表達對2758號決議文立場，亞太助卿康達、亞太副助卿藍墨客曾分別在不同場合表示，2758號決議無涉他國對台關係的主權決定、2758號決議不排除台灣有意義的參與聯合國體系和其他多邊論壇。台外交部也表達積極態度，希望能在2758號決議文法律戰上不再落入被動，期盼轉守為攻，堅信在中國企圖獨攬2758號決議文詮釋下，台灣也能拿出相應做法。

聯合國 國務院 賴清德

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