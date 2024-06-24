新聞眼／美反擊北京2758立場 新埋未爆彈

在中國發布最重死刑的「懲獨」文件之後，傳出兩位美國務院 副助卿訪台，與台討論反擊北京對聯大2758號決議的立場，要在該議題形成美台共同陣線。暫且不論美國挺台參與國際組織有多大實質效益，在台海歷經解放軍圍台演習、中方嚴打台獨和外力干涉之際，美台聯手劍指北京在國際社會打造一中原則 框架最關鍵的法理基礎，勢必引發中方強烈反彈，為台海埋下新的未爆彈。

美方兩位國務院副助卿訪台參與會議，雙方有意對北京持續利用2758號決議排擠台灣的立場做出反擊，讓台灣參與國際組織上轉守為攻，其實不是美方首次在此議題上「挺台」，多位友台國會議員及包括美國在台協會(AIT)主席羅森柏格、國務院亞太副助卿藍墨客等官員人都有過類似表態，只這次場景不同，不是美國官員接受專訪，也不是出席智庫活動的發言，而是直接赴台並與台灣外交部長林佳龍會面商談，事態發展對北京衝擊更大。

中方強力「反獨」下，在國際社會積極建構一中原則框架，所援引的聯大2758號決議是其核心法理依據。儘管該決議僅表明承認「中華人民共和國政府的代表」是中國在聯合國 組織唯一合法代表，文字上未涉及「台灣地位」或參與國際組織權利等問題，北京仍堅持該決議已從「政治上、法律上和程序上」徹底解決了包括台灣在內的全中國在聯合國的代表權問題。這也構成了美中詮釋2758號決議最大的矛盾和衝突。

藍墨客4月底在華府智庫強調，2758號決議並未認可、不等同也不反映一中原則的共識；該決議無涉他國對台關係的主權決定；不構成聯合國對台灣最終政治地位的立場，也不排除台灣有意義的參與聯合國體系和其他多邊論壇。他批評北京錯用2758號決議，將台灣排除在國際體系外並破壞台灣邦交。

美方力挺台灣的表態當然受到台灣民意歡迎，全力靠向美國的民進黨政府也沒有不積極跟隨的理由，但在美中台博弈力度加深、台海局勢急遽升高下，台灣應冷靜思考面對兩個問題。一是美國除了口頭上支持，台灣的國際參與有無實質突破？過去八年各項國際會議台灣依舊不得其門而入，同時丟了十個邦交國，這是擺在眼前的現實困境，美國的支持難道只有心理作用？

其次是美中關係自去年底舊金山拜習會以來總體穩定，美中各領域逐漸恢復對話交流，華府迄今仍堅持一中政策和不支持台獨，並未因為拜登屢次拋出護台論而改變。如今在拜登民調支持愈趨低迷、美國大選日臨近之際，華府打台灣牌的力道也愈來愈大，這不禁令人起疑，美國拉台灣在2758號決議共同聲討北京，主要用意是抗中還是挺台？

台海情勢激化下，首當其衝的是台灣，台灣的安全和國家利益，何時才能走出美中對抗的棋局？