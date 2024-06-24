台經長訪美 盼速簽「避免雙重課稅」協定

中華民國 經濟部長郭智輝率團訪美，參加由美國商務部 舉辦的選擇美國投資 高峰會(Select USA Investment Summit)，他與中華民國駐美代表俞大㵢在歡迎酒會致詞均呼籲台美盡快簽署避免雙重課稅協定(ADTA)，降低企業跨國投資的成本，促進台美經濟連結。

即將卸任美國在台協會(AIT)台北辦事處處長的孫曉雅(Sandra Oudkirk)表示，今年有超過120位企業代表與會，台灣代表團持續成為選擇美國峰會的最大團之一，其中不乏新創企業代表。

美國商務部次長拉格(Marisa Lago）表示，今年的峰會安排超過90種不同產業的國際市場，供各國企業代表探索，台灣是美國重要的經濟夥伴，從外商直接投資數字看，台灣企業前年對美投資超過220億美元，支持了2.2萬個美國人的工作機會；同年度，美國企業對台投資近170億美元。

俞大㵢表示，在雙邊增加投資的同時，台美避免雙重課稅是關鍵，這將有助減輕台灣與美國企業的租稅負擔，創造更有利的投資環境。

郭智輝也說，台灣的中小企業相當有彈性且靈活，也展現發展跨國貿易或對外投資布局的企圖心；但很多中小企業在推動海外布局時，對成本和租稅負擔較為敏感，這就是推動台美簽署ADTA的原因，希望盡快完成立法。

美國國會存在推動相關立法通過的動力，聯邦眾院今年2月表決通過包含「美台快速減免雙重課稅法案」的「2024年美國家庭和工人稅務減免法案」，目前等待參院表決通過，才會送交白宮由拜登總統簽署生效。

美台快速減免雙重課稅法案將解決超額賦稅問題，亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金，適用優惠稅率；來美投資的台灣企業匯回股利或支付權利金時，享有優惠稅率；處理美台雙重居住者雙重課稅問題；相關待遇要美國財政部確認台灣也提供同等互惠待遇時，才會生效。