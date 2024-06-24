「不流血戰爭」 大規模網攻威脅巴黎奧運 駭客攻擊將比東京奧運增8-12倍

巴黎奧運會正緊鑼密鼓進行籌備，組委會在現場保安之外，更擔心駭客攻擊。(美聯社)

再過一個月，四年一度的奧運將在巴黎熱烈登場，全球觀眾引頸期待、運動員蓄勢待發同時，巴黎奧運 組委會也正備戰可能隨開賽到來的網路攻擊。巴黎奧運組委會網路安全負責人雷古爾(Franz Regul)接受紐約時報訪談時預估，今年奧運遇到的網攻量將是東京奧運的8至12倍。威脅可能來自四面八方。專家表示，俄羅斯、中國、北韓、伊朗等國駭客 組織，都有癱瘓計時、售票等系統的能力。

中俄北韓有癱瘓系統能力

雷古爾表示，隨著開幕時間愈來愈近，「駭客嘗試的次數將呈現指數級上升」。網攻來源眾多，有些是想藉由竊取資料來換取豐厚贖金，有些是為特定原因抗議，但多數專家都認為，以國家發動的攻擊威脅性將最強、規模最大。

奧運組委會祭賞金堵漏洞

為因應即將到來的威脅，巴黎奧組委的員工都已接受釣魚郵件訓練，並與官方技術合作夥伴Atos舉辦漏洞賞金賽，號召白帽駭客協助，提前找出可能被攻擊的漏洞。

平昌冬奧開幕式被駭中斷

奧運盛會遭駭客攻擊已有前例。2021年東京奧運舉行期間，總共攔截到4.5億次疑似遭受駭客攻擊威脅；2018年在南韓舉辦的平昌冬奧，駭客更造成開幕式電視轉播中斷、官網癱瘓。事後美國調查，平昌冬奧攻擊事件由隸屬俄羅斯總參謀部情報總局(格魯烏，GRU)的駭客所為，目的是報復俄羅斯選手因禁藥醜聞遭禁賽。

全球駭客攻擊熱點 製表／林雨荷 資安業者Fortinet統計，去年亞太區偵測到9000多億次駭客攻擊，台灣占逾四成。圖為示意圖。(記者林澔一／攝影)

大國博弈戰場蔓延至網路

雷古爾預估，今年攻擊量將暴增其來有自，資安 業者Fortinet統計，2023年亞太區就偵測到9703億次威脅，台灣占逾四成。世界經濟論壇則將網路攻擊列為今年全球第五大風險，過往是國家間灰色衝突區的駭客議題上半年頻浮出檯面，美英等國接連指控中國駭客入侵其電廠、水廠、國防系統，並出手制裁，掀起中美衝突；北約、歐盟則相繼發聲明譴責俄羅斯駭客，剛落幕的G7高峰會聯合公報也提及中國惡意網路行為，加劇地緣政治緊張，大國博弈戰場蔓延至網路，全球掀不見血的戰爭。

地緣要角台灣成為練兵場

位居地緣政治要角的台灣，更是駭客眼中的練兵場，被微軟點名為亞太區第二大攻擊熱點。

資安廠商Fortinet統計，台灣2023年平均每秒有近1.3萬次威脅發生，從年初總統大選、中國駭客被資安公司揭露散布釣魚郵件，試圖竊取資訊、影響選舉，到鴻海集團旗下京鼎、台積電供應商擎昊科技、電子零組件大廠群光電子等多家企業近一年陸續遭勒索軟體攻擊，政府到民間無一倖免。