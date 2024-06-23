「烤人」熱浪一波接一波 高溫相關疾病遽增

天氣持續高溫，伊利諾州的工人戶外工作，頂著陽光，忍受酷熱。(美聯社)

全球暖化使熱浪 一浪高過一浪、且會更頻繁出現、持續時間較長。當熱浪持續的時間愈長，民眾面臨的健康風險也就更大，因為極端高溫 每多一天，對身體造成的傷害及壓力更大。熱浪襲擊下，與高溫有關的疾病個案也急劇增加。

包括新英蘭、中西部以及中大西洋各州(Mid-Atlantic) 在內的廣泛地區，從6月16日星期一開始出現超強熱浪，氣象部門指這波熱浪要持續到星期六(23日)，而聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，這個地區出現與高溫有關疾病的頻發率極高。

在新英格蘭 ，熱浪來襲首天(16日)到醫院急診室就診者，平均為每10萬人有57人次，但到了19日星期四，就急增至833人次。

這個地區每年這個時候本應還未出現嚴重高溫，然而位處這個地區的多個城市，如麻州的波士頓、康州的哈特福(Hartford)本周卻分別創下98及97℉歷史高溫紀錄。

在中西部大部分地區，到急診室治療與高溫相關疾病的人數也高於平常，星期三(18日)達到628人次的高峰。這個地區的芝加哥在星期一創下97℉的歷史新高。

紐約以及新澤西周邊地區的病例也同樣激增，從星期二到星期四，與高溫有關到急診室就診人數，也激增至平均 459人次。紐約市中央公園21日(星期五)的氣溫，達到了近兩年來的最高的94℉。

過去幾年來，美國因極端高溫造成的死亡人數也不斷上升，CDC指出，2023年時約有2300人因高溫死亡，均高於2022年的1700人以及2021年的約1600人的死亡數字。

儘管新英格蘭地區氣溫22日起開始下降，但中西部及大西洋的廣乏地區，本星期至下星期依然酷熱，民眾仍要繼續忍受下去。