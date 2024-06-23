波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 恐衝擊商業載人計畫

首度載人上太空的波音公司太空船「星際飛船」(Starliner)自國際太空站返回地球的日期再度延後，可能在下個月。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA )與波音公司21日晚間宣布，目前停靠在國際太空站的波音「星際飛船」(Starliner)回返地球時間再度推遲，確切日期未定，至少要到7月初；媒體22日報導，太空人 滯留於太空站是因為星際飛船出現眾多問題，恐衝擊到美國的航天計畫。

5推進器停運 氦氣多次洩出

有線電視新聞網(CNN)報導，星際飛船已數次延後返回，21日只是最新一次；該太空船前往國際太空站途中便遭遇一些問題，包括28具RCS推進器有5具突然停止運作，氦氣多次洩出。

NASA在部落格貼文指出，延後返回地球「容許任務團隊有時間評估推進系統的數據」。

星際飛船必要時可停留45天

NASA「商業載人計畫」(Commercial Crew Program)管理人斯蒂奇(Steve Stich)表示，如有必要，星際飛船可以在國際太空站停留達45天。

行程改變讓太空人即將進行的兩次太空漫步得以進行，第二次安排在7月2日，意味在此之前星際飛船不會返回。

「Digitaltrends」報導，星際飛船6月6日載送兩名太空人由佛州甘迺迪太空中心發射，平安抵達國際太空站，但發射前後都出現氦氣洩出的問題，太空船的反應控制推進器出毛病，停靠時試了兩次才成功。

波音公司副總裁、商業載人計畫管理者納皮(Mark Nappi)表示，雖說延後返回，但由魏摩爾(Butch Wilmore)、威廉斯(Suni Williams)兩位太空人取得的回饋，「絕大多數都是正面的」。

6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社) 圖為國際太空站。(美聯社)

NASA延後歸期為有時間除錯

「Livescience」網站報導，波音星際飛船計畫延期達數年，發射成功後，工程師在25小時飛航時間內發現太空船推進系統氦氣有五次洩漏。為了讓工程更多時間除錯，太空總署才宣布延後歸期，以免發生危險。

納皮表示，已曉得太空船的氦氣系統表現不如設計標準，雖說可以管理，但終究要弄清為何如此。

太空總署目前只能依靠馬斯克的SpaceX 公司與其「飛龍號」(Dragon)太空艙來載送太空人到國際太空站，所以才要求波音公司要成為商業載人計畫可靠的參與者。商業載人計畫是為節省成本，容NASA以固定費用付給民間公司載送太空人。

波音多次受挫顯示技術欠佳

對波音公司來說，星際飛船載人上太空成功，可以顯示該公司也能勝任太空運輸任務。波音這些年來的民用飛機安全頻出狀況，令人憂慮，國會20日才為此舉辦聽證會，波音無疑希望能有些正面新聞。

科技評論員梅格斯(James Meigs)表示，個別來說，目前影響星際飛船的技術問題可能不是特別嚴重，畢竟試飛的重大目標就是發現並克服隱藏的問題，但鑑於該計畫出現很多波折及延誤，似乎證實波音技術上受到挑戰。雖說星際飛船號最後可能還是獲得批准，但NASA很難再挑選波音的太空船，除非別無選擇，但NASA總能找SpaceX的飛龍號來代替。