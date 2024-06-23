100度「酷熱警報」頻現 全美逾億民眾受威脅
本周末破紀錄的熱浪籠罩大西洋中部和南部，超過1億2000萬全美民眾仍處於高溫警報之下，連交通基礎建設也因高溫出現故障。
美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，紐約市和維吉尼亞州之間的95號州際公路段周末非常炎熱，以致紐約22日、整條走廊23日都面臨極端高溫風險(Extreme Heat Risk)。紐約市周末的高溫指數可能達到103度，23日可能會創下並列單日最高紀錄的96度。
費城的高溫指數22日可能達到102度，23日則達到110度。在華盛頓特區高溫指數22日預計達到105至110度，23日為104度，巴爾的摩和華盛頓特區都將挑戰單日歷史新高，兩天都接近100度。
大部分前述地區也會處於空氣品質警報，因為空氣停滯導致臭氧濃度較低，過敏族群需多注意。「熱穹」(heat dome)可能需再過幾天南移後東北地區才會一定程度緩解高溫。
在美西地區，加州中部和南部的大部分地區以及猶他州的部分地區如鹽湖城都發布了「酷熱警報」(excessive heat warning)。里諾(Reno)可能會創下接近100度的單日最高紀錄。棕櫚泉(Palm Springs)22日至27日氣溫可能高達114度，引發酷熱警報。周六，雷丁和薩克拉門託的氣溫可能高達107度。加州山谷的所有地點均已發布高溫警報。
而熱穹北部邊緣的地區都遭受暴風雨肆虐，中西部北部到東北部連續幾天都出現嚴重雷暴雨，芝加哥、密爾瓦基、第因摩(Des Moines)等城市還有破壞性強風、山洪爆發的風險。新英格蘭地區到23日更可能迎來破壞性強風、小冰雹，甚至一兩場龍捲風。
消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，東北部民眾正因為高溫、基礎建設緊繃、美國鐵路(Amtrak)和新澤西捷運局(NJ Transit)頻頻故障而苦不堪言。如20日晚間火車斷路器故障暫停行駛，21日早上再次停駛；嚴重的灌木叢野火也接近軌道。專家也指出高溫可能使焊接處膨脹、讓鐵軌彎曲，美鐵本周已警告高溫迫使一些班次減速行駛，導致長達1小時的延誤。
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