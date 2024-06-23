100度「酷熱警報」頻現 全美逾億民眾受威脅

進入夏季，全美各處高溫。 遠望華府的華盛頓紀念碑與林肯紀念堂，籠罩在橘色的曙光中。(美聯社)

本周末破紀錄的熱浪籠罩大西洋中部和南部，超過1億2000萬全美民眾仍處於高溫 警報之下，連交通基礎建設也因高溫出現故障。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，紐約市 和維吉尼亞州之間的95號州際公路段周末非常炎熱，以致紐約22日、整條走廊23日都面臨極端高溫風險(Extreme Heat Risk)。紐約市周末的高溫指數可能達到103度，23日可能會創下並列單日最高紀錄的96度。

費城的高溫指數22日可能達到102度，23日則達到110度。在華盛頓特區高溫指數22日預計達到105至110度，23日為104度，巴爾的摩和華盛頓特區都將挑戰單日歷史新高，兩天都接近100度。

大部分前述地區也會處於空氣品質警報，因為空氣停滯導致臭氧濃度較低，過敏族群需多注意。「熱穹」(heat dome)可能需再過幾天南移後東北地區才會一定程度緩解高溫。

在美西地區，加州 中部和南部的大部分地區以及猶他州的部分地區如鹽湖城都發布了「酷熱警報」(excessive heat warning)。里諾(Reno)可能會創下接近100度的單日最高紀錄。棕櫚泉(Palm Springs)22日至27日氣溫可能高達114度，引發酷熱警報。周六，雷丁和薩克拉門託的氣溫可能高達107度。加州山谷的所有地點均已發布高溫警報。

而熱穹北部邊緣的地區都遭受暴風雨肆虐，中西部北部到東北部連續幾天都出現嚴重雷暴雨，芝加哥、密爾瓦基、第因摩(Des Moines)等城市還有破壞性強風、山洪爆發的風險。新英格蘭地區到23日更可能迎來破壞性強風、小冰雹，甚至一兩場龍捲風。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，東北部民眾正因為高溫、基礎建設緊繃、美國鐵路(Amtrak)和新澤西捷運局(NJ Transit)頻頻故障而苦不堪言。如20日晚間火車斷路器故障暫停行駛，21日早上再次停駛；嚴重的灌木叢野火也接近軌道。專家也指出高溫可能使焊接處膨脹、讓鐵軌彎曲，美鐵本周已警告高溫迫使一些班次減速行駛，導致長達1小時的延誤。