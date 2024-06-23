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蔡崇信出售NBA籃網隊15%股權 引進科赫家族

記者林宸誼／綜合報導
NBA布魯克林籃網隊老闆、阿里巴巴董事會主席蔡崇信將出售球隊部分股權。(美聯社)
NBA布魯克林籃網隊老闆、阿里巴巴董事會主席蔡崇信將出售球隊部分股權。(美聯社)

「紐約每日新聞」22日報導，NBA布魯克林籃網隊老闆、阿里巴巴現任董事會主席蔡崇信已同意將出售球隊的一部分股權，給投資者朱莉婭·科赫(Julia Koch)及其子女。

BSE Global公司是籃網隊、紐約自由和巴克萊中心的母公司。 

彭博新聞社今年2月曾報導稱，蔡崇信與科赫家族之間的一項交易正在進行中。蔡崇信在2018年買下49%的股份，2019年收購剩餘51%的BSE Global股份。 據一份新聞稿稱，在NBA理事會最終批准之前，該交易不會完成，交易條款尚未公布。

據報導，蔡崇信在新聞稿中表示，「我們很高興歡迎Julia Koch和她的家人加入BSE Global，科赫女士對紐約的企業之承諾是對我們特許經營權的難得寶貴貢獻。網隊與布魯克林對更廣泛的紐約社區有著特殊聯繫，我們期待與科赫女士及其家人合作，增加對我們球隊的投資。」

據新聞稿，蔡崇信將繼續擔任BSE Global董事長和籃網隊主席，而他妻子吳明華將繼續擔任BSE Global副董事長和紐約自由隊主席。科赫女士和她的兩位孩子將收購BSE Global 15%的股份，但目前尚不清楚他們在該業務中的日常角色是什麼。

科赫家族以其政治影響力而聞名，查爾斯·科赫(Charles Koch)現年88歲，估計淨資產為553億元，位居全球第25位。

稍早，多位美國職業籃球聯賽(NBA)人員透露，NBA布魯克林籃網隊老闆、阿里巴巴現任董事會主席蔡崇信將出售球隊的一部分股權。得益於NBA版權收入的提高，目前布魯克林籃網隊的估值已高達60億元。若交易最終達成，蔡崇信將能獲得一筆不菲的收入。

中國「界面新聞」報導，蔡崇信對體育投資情有獨鍾。2015年彼時還是阿里巴巴集團董事局執行副主席的蔡崇信，促成了阿里巴巴集團和美國國家大學體育協會(NCAA)旗下的太平洋12校聯盟(PAC-12聯盟)的戰略合作，之後包括NCAA籃球、足球、排球、體操、游泳和曲棍球冠軍賽在內的比賽都被引入中國。

接著蔡崇信又以個人名義，買下剛擴充進美國國家長曲棍球聯盟(NLL)的聖地牙哥隊，以及收購布魯克林籃網隊和主場巴克萊中心，成為球隊和球館的擁有者。NBA也迎來了第一位真正意義上的華人球隊老闆。

蔡崇信各階段的收購金額總計為33.5億元，而球隊目前的估值在60億元左右。目前對這部分籃網股權最感興趣的是科氏工業集團背後的科赫家族。

不過，在NBA剛剛敲定新周期760億元版權大單的情況下，籃網的估值在未來幾個賽季還有可能繼續上升。蔡崇信選擇在這個時間點賣掉籃網股權，背後的原因耐人尋味。

籃網在簽約球員上的高投入沒有獲得高回報，蔡崇信入主籃網的前三個賽季，籃網球員的總薪資始終保持在NBA聯盟前三。這也讓球隊需要支付超過1億元的奢侈稅。

高投入並沒有換來競技場上的優異成績，且隨著球星們的相繼離開，籃網的成績不斷下滑，剛剛結束的2023-2024賽季，籃網僅僅排名東部常規賽第11，沒能進入季後賽。

NBA 布魯克林 投資

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