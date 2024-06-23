開會分享反猶簡訊 哥倫比亞大學3高管遭停職

哥倫比亞學院副院長兼行政長蘇珊．張金。(取自哥倫比亞大學)

哥倫比亞大學發言人表示，該校三名管理階層5月31日在一場討論加薩 戰爭局勢下校園內反猶太 主義及猶太人校園生活的小組活動中，相互分享了帶有貶意的簡訊；三人已因此面臨調查並暫時停職。

學生和家庭支持的副院長帕塔什尼克。(取自哥倫比亞大學)

新聞網站「華盛頓自由燈塔」(The Washington Free Beacon)報導，三位被停職的人員是哥倫比亞學院(Columbia College)副院長兼行政長蘇珊．張金(Susan Chang-Kim)、大學生生活主任克羅姆(Cristen Kromm)、負責學生和家庭支持的副院長帕塔什尼克(Matthew Patashnick)。他們交換的簡訊截圖上周曝光，自由燈塔取得了簡訊內容。

「自由燈塔」報導，活動期間，張金另曾與哥倫比亞學院院長索雷特(Josef Sorett)交換簡訊；張金發出嘲諷哥倫比亞/巴納德猶太學生組織(Columbia/Barnard Hillel)執行總監科恩(Brian Cohen)的文字給約索雷特；約索雷特回覆「LMAO」，意為「笑死我了」。

校方指稱，索雷特正配合調查；他將繼續擔任院長，但迴避調查相關事宜。紐約時報報導，由於調查仍在進行中，哥大 不願透露事件細節，也沒有回答哪些人被停職及為何遭到紀律處分。

自由燈塔報導，這些簡訊圖像是由活動中坐在張金身後的人分享出來的。圖片顯示，小組成員發言時，院長們交換簡訊，張金發給索雷特的一則簡訊寫道，「很難聽下去，但我努力保持開放心態來了解這種觀點」。

哥大大學生生活主任克羅姆。(取自亞倫比亞大學)

克羅姆發的簡訊是給她同事，其中提到哥大校園拉比海恩(Yonah Hain) 去年10月發表的評論文章，她隨後用了兩個不同的嘔吐表情符號。帕塔什尼克的簡訊指責其中一位小組成員「很會利用機會」、「巨大籌款潛力」。

這項小組活動被宣傳為討論以哈戰爭後的哥大校園氛圍、確保「校內猶太學生及所有學生安全」職責以及哥大如何向前行等等。小組講員包括哥倫比亞法學院名譽院長、該校反猶太主義工作小組聯合負責人施澤爾 (David Schizer)。

去年秋天以色列與哈瑪斯戰爭爆發後，哥大很快成為席捲全國的校園抗議運動的中心；這場爭議只是影響這所精英大學的最新一起。