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開會分享反猶簡訊 哥倫比亞大學3高管遭停職

記者胡玉立／綜合報導
哥倫比亞學院副院長兼行政長蘇珊．張金。(取自哥倫比亞大學)
哥倫比亞學院副院長兼行政長蘇珊．張金。(取自哥倫比亞大學)

哥倫比亞大學發言人表示，該校三名管理階層5月31日在一場討論加薩戰爭局勢下校園內反猶太主義及猶太人校園生活的小組活動中，相互分享了帶有貶意的簡訊；三人已因此面臨調查並暫時停職。

學生和家庭支持的副院長帕塔什尼克。(取自哥倫比亞大學)
學生和家庭支持的副院長帕塔什尼克。(取自哥倫比亞大學)

新聞網站「華盛頓自由燈塔」(The Washington Free Beacon)報導，三位被停職的人員是哥倫比亞學院(Columbia College)副院長兼行政長蘇珊．張金(Susan Chang-Kim)、大學生生活主任克羅姆(Cristen Kromm)、負責學生和家庭支持的副院長帕塔什尼克(Matthew Patashnick)。他們交換的簡訊截圖上周曝光，自由燈塔取得了簡訊內容。

「自由燈塔」報導，活動期間，張金另曾與哥倫比亞學院院長索雷特(Josef Sorett)交換簡訊；張金發出嘲諷哥倫比亞/巴納德猶太學生組織(Columbia/Barnard Hillel)執行總監科恩(Brian Cohen)的文字給約索雷特；約索雷特回覆「LMAO」，意為「笑死我了」。

校方指稱，索雷特正配合調查；他將繼續擔任院長，但迴避調查相關事宜。紐約時報報導，由於調查仍在進行中，哥大不願透露事件細節，也沒有回答哪些人被停職及為何遭到紀律處分。

自由燈塔報導，這些簡訊圖像是由活動中坐在張金身後的人分享出來的。圖片顯示，小組成員發言時，院長們交換簡訊，張金發給索雷特的一則簡訊寫道，「很難聽下去，但我努力保持開放心態來了解這種觀點」。

哥大大學生生活主任克羅姆。(取自亞倫比亞大學)
哥大大學生生活主任克羅姆。(取自亞倫比亞大學)

克羅姆發的簡訊是給她同事，其中提到哥大校園拉比海恩(Yonah Hain) 去年10月發表的評論文章，她隨後用了兩個不同的嘔吐表情符號。帕塔什尼克的簡訊指責其中一位小組成員「很會利用機會」、「巨大籌款潛力」。

這項小組活動被宣傳為討論以哈戰爭後的哥大校園氛圍、確保「校內猶太學生及所有學生安全」職責以及哥大如何向前行等等。小組講員包括哥倫比亞法學院名譽院長、該校反猶太主義工作小組聯合負責人施澤爾 (David Schizer)。

去年秋天以色列與哈瑪斯戰爭爆發後，哥大很快成為席捲全國的校園抗議運動的中心；這場爭議只是影響這所精英大學的最新一起。

猶太 哥大 加薩

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