冷眼集／懲獨定罪 北京恐把兩岸民心推得更遠

中方公布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」。圖為台灣上街主張獨立民眾。（記者許正宏／攝影）

中國大陸「二院三部」21日聯合發布懲治台獨意見書，這是中方對台新一波法律戰，藉由大陸自訂的「台獨犯行標準」透過其刑法（分裂國家罪）對台獨分子施以刑罰，儘管北京官方再三聲稱是針對極少數台獨分子，但「意見」列舉的「台獨行為」涵括甚廣，或許達到了震懾目的，但恐怕與習近平盼望兩岸人民「心靈契合」只會背道而行。

今年兩會 ，外界關注的焦點之一即在於是否調整涉台法律，儘管最終「人大單獨立法」未有進展，不過政策宣示卻在一個相當曖昧的時間點登場。在賴清德 就職前夕的5月15日，北京國台辦在記者會上藉由官媒的提問，順勢宣布將推出「懲獨法律措施」，同時以蓄意編造有關中國的虛假訊息為由，對五位台灣名嘴進行「懲戒」。

在官方要求媒體「拭目以待」的一個多月後，21日終於以聯合記者會的形式，公布具體措施。值得注意的是，由新華社授權發布的全文，日期押在了5月26日，這也是賴清德就職後不到一周，同時也接近解放軍對台軍演、制裁軍售台灣的美國企業等的時間點，凸顯賴清德就職後，中共 就下定決心對台獨推出法律措施，是對賴政府新兩國論的強硬回應。

中方意在以「法律」威懾台獨，但公布的意見書範圍籠統，包括推動台灣參與國際組織者都可能被羅織入罪，這不僅對台灣的執政官員形成威脅，甚至對絕大多數推動拓展台灣國際空間的民間人士或組織，也隨時籠罩在被戴上台獨帽子的陰影之中，即便北京聲稱只會針對少數台獨分子，但以中方打擊異議者的過往手段，都讓人充滿疑慮。

今年2月中共對台工作會議，即特別提到「堅決打擊台獨分裂、遏制外部勢力干涉」，隨後兩會期間，解放軍與武警代表團新聞發言人首度表明將堅決「打獨促統」，此後包含各項制裁措施，以及中國國防部、外交部、國台辦多次的發言，無疑都是預告今後中共對台獨將以「打」的層面為重心。

兩岸已陷入敵意螺旋的境地，中共這幾波「打獨」作為，並未緩解兩岸關係，反有加速兩岸關係進一步惡化的跡象。