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華府智庫：中短期內不犯台 習近平迎第4任期會加倍克制

記者張文馨／華盛頓報導
華府智庫公布研究報告，指向中方短期內不可能犯台。圖為解放軍。（取材自解放軍東部戰區微博）
華府智庫公布研究報告，指向中方短期內不可能犯台。圖為解放軍。（取材自解放軍東部戰區微博）

華府智庫蘭德公司（RAND）與傳統基金會（Heritage Foundation）近日分別公布研究報告，均指向中方短期內不可能犯台，原因包含中國共產黨和中國國家主席習近平要鞏固領導威信，犯台可能會破壞此目標。

傳統基金會亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）21日發表報告，分析賴清德時代的兩岸關係，評估明年局勢緊張會持續升高，但2027年，中共總書記習近平要迎接第四任期時，中方會加倍克制。

蘭德公司執行針對美國、日本、澳洲、英國與加拿大政府機構和專家學者的研究，也提到中方不太可能犯台；因為北京的主要目標，在於穩定國內政治環境與中共統治正當性，為達成這項目標，北京要讓其人民視中國為「強國、亞洲第一，並達成高度的經濟發展」；犯台會破壞上述方向，還會被視為對現狀造成不可接受的風險。

中方憂慮 在經濟及南海

孔明尚則分析，接下來數年，中方面對複雜的國內與國際環境，為了管控潛在的危機數量，中共可能會先謹慎處理台灣議題，直到其他更立即的威脅被淡化；現在中方的憂慮在於強烈的經濟挑戰，對資深政府和軍事官員的大量清洗，以及在南海對菲律賓和美國的衝突。

美大選年 中採謹慎做法

針對台灣，孔明尚提到，北京在賴清德當選中華民國總統後依然對台灣抱持一線希望，中方對於民進黨只贏得政權，未掌握國會多數感到滿意，這讓北京認為台灣的政治風向不再朝民進黨一面倒。

美國大選也是影響因素之一，孔明尚說，美國總統選舉會讓中方今年採取謹慎做法，若白宮易主甚至可能會延續到明年初；他評估緊張局勢明年會升高，然後在2027年，習近平尋求第四度擔任中共總書記時，北京會加倍克制；即便習近平保位沒有什麼很嚴重的挑戰，也不會在中共21大之前，任由緊張局勢失控。

蘭德公司的報告聚焦在日澳英加四個被視為美國盟友的中等國家，在兩岸衝突時的利益考量。

中等國家 難派兵到台灣

蘭德公司報告指出，若兩岸爆發衝突，中等國家較可能以外交行動支持台灣，或者加入美國對中國的制裁行動；在軍事層面，這些國家可能提供後勤和物資援助以美國為首的回應，不太可能採取直接派兵到台灣等軍事介入手段。

之所以這麼做，報告臚列四項原因，包含自認無法獨自承擔來自中國的軍事報復，自己也需要美國救；自身降低衝突可能性的外交能力有限；國內支持派兵到台灣的聲量也有限；其國家的利益更多的聚焦在區域，而非優先考慮保衛台灣。

蘭德公司報告指出，中等國家們自認嚇阻或降低衝突的能力有限。

中共 習近平 賴清德

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