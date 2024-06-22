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中國將懲台獨 可終身、境外追訴 最重判死刑

特派記者陳政錄、記者廖士鋒／綜合報導
北京加大對台獨人士的施壓，21日國台辦發布所謂「懲治台獨」的法律意見，最嚴重者還可判處死刑。圖為在台灣舉行升旗典禮時，兩派民眾有人舉國旗，也有人舉台灣獨立旗。（本報資料照片）
北京加大對台獨人士的施壓，21日國台辦發布所謂「懲治台獨」的法律意見，最嚴重者還可判處死刑。圖為在台灣舉行升旗典禮時，兩派民眾有人舉國旗，也有人舉台灣獨立旗。（本報資料照片）

中國大陸21日發布關於「懲治台獨」頑固分子的「意見」（類似函釋），羅列犯分裂國家罪、煽動分裂國家罪的行為，最高可判處死刑，甚至終身追責，且可「缺席審判」。中方此舉完成從立法反台獨分裂、鎖定目標，到提出具體行動依據的最後一哩路。

陸委會：無助兩岸關係

對此，台灣陸委會回應表示，政府堅決捍衛國人自由與權利，絕不接受中共威脅與恫嚇。北京當局的做法，「只會挑起兩岸人民間的對立，嚴重影響兩岸人民往來交流，無助於兩岸關係的良性發展，更是對全世界熱愛台灣、支持台灣自由民主的國家提出極度不文明的粗暴挑釁，我們深感遺憾」。

北京公布22條「意見」

北京國台辦21日聯合多個部委舉行有關「懲戒台獨」的記者會，同步發布由中國最高法院、最高檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制定印發的「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（下稱「意見」）。

「意見」共22條，依據「反分裂國家法」和中國刑法、刑事訴訟法，對懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的總體要求、定罪量刑標準和程序規範等作出規定，即日起實施。

分裂國家罪 規定4情形

關於分裂國家罪，中國最高法院審判委員會委員馬岩表示，「意見」規定四項具體情形：一是發起、建立「台獨」分裂組織，策畫、制定「台獨」分裂行動綱領、計畫、方案；二是圖謀改變「台灣是中國一部分」的法律地位。

三是推動台灣加入僅限主權國家參加的國際組織，對外進行官方往來、軍事聯繫；四是利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒篡改「台灣是中國一部分」的事實，打壓支持兩岸關係和平發展和國家統一的政黨、團體、人員。補充一項是「其他圖謀將台灣從中國分裂出去的行為」。

「意見」規定，分裂國家犯罪者，對首要分子或罪行重大的，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，危害特別嚴重者的可判處死刑。

嫌疑人未到案 也可起訴

中國最高人民檢察院重大犯罪檢察廳副廳長張慶彬指，經批准和審查，可對在境外的被告人提起公訴，也可在犯罪嫌疑人不到案的情形下起訴、開庭、審判。此意即「缺席審判」。

中國公安部法制局副局長孫萍說，若情節特別惡劣，不受20年追訴期限制，但她也提到，主動放棄「台獨」分裂立場者，可撤銷案件。國台辦發言人陳斌華說，「意見」只針對極少數「台獨」頑固分子，不涉及廣大台灣同胞，他並喊話「台獨」頑固分子應盡快痛改前非。

中國大陸早在2005年通過「反分裂國家法」，但一直沒有具體的定罪量刑標準規定，隨著近年兩岸關係變化，國台辦於2020年底證實，正制定「台獨」頑固分子清單，並陸續點名國安會秘書長吳釗燮、行政院前院長蘇貞昌、立法院前院長游錫堃和副總統蕭美琴等10人，並在今年520前預告將推出「懲獨法律措施」。

該「意見」發布，意味完成相關法律規定；但能否有效執行，外界仍存在很大懷疑。

刑事訴訟 司法部 中共

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