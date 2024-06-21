我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

19座美軍基地旁有中資農地 恐被安裝偵察設備 引國安疑慮

記者胡玉立／綜合報導
媒體報導，中資收購的農地接近美國19個基地，可安裝追蹤科技，嚴重威脅國安。圖為雷鳥小組駐紮的北達科他州空軍基地。(取自美國空軍)
媒體報導，中資收購的農地接近美國19個基地，可安裝追蹤科技，嚴重威脅國安。圖為雷鳥小組駐紮的北達科他州空軍基地。(取自美國空軍)

紐約郵報(New York Post)20日報導，中國持續戰略性購買美國軍事設施旁的農地，已引發國家安全疑慮；該報確定全美從佛羅里達州到夏威夷有19個軍事基地，靠近中國實體購買的土地，有可能被中國用來從事間諜行為甚至破壞活動。

這19個軍事基地有些極具戰略意義，包括：北卡羅來納州費耶特維爾(Fayetteville)自由堡(Fort Liberty，前布拉格堡)；德州基林(Killeen)卡瓦佐斯堡(Fort Cavazos，原胡德堡)；加州聖地牙哥的彭德爾頓陸戰隊基地(Marine Corps Base Camp Pendleton)和佛羅里達州坦帕的麥克迪爾空軍基地(MacDill Air Force Base)。

過去工作重點是美中關係的退役美國空軍準將斯伯丁三世(Robert S. Spaalding III)向紐約郵報表示：「由於靠近戰略要地，的確令人擔憂。這些地點可用來建立情報收集站，其所有者可以對地方政治產生影響，過去也看到過這些事。令人震驚的是，我們並沒有明文法律阻止中國人在美國購買房產。」

紐約郵報引述消息人士的話指出，中國土地持有者可以拿農業做幌子，設置偵察瞄準器、安裝追蹤技術、使用雷達和紅外線掃描來觀察基地，或嘗試使用無人機飛越和監視軍事基地。

華爾街日報2023年9月曾報導，近年已發現中國公民試圖侵入美國軍事設施逾100次。聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)4月表示，中國政府對美構成「嚴重威脅」，駭客侵入美國關鍵基礎設施，只待「適當時機來應對毀滅性威脅」。

針對中國企業收購美國農地，前黑水公司(Blackwater)私人軍事顧問萊雷特(Morgan Lerette)警告指出，「中國人正在或將會利用農田更加了解美國軍事能力、行動和技術。」「他們將弄清楚其部隊可以如何在例如占領台灣等衝突中快速調動，他們將了解這些美軍基地部隊會如何及何時對其入侵做出反應。」

農業部農業服務局最新分析顯示，截至2022年12月31日，中國投資者擁有美國農地34萬9442英畝。

以北卡羅來納州自由堡軍事基地為例，方圓30哩內都是中國人擁有的農地。拜登政府承認這些安全風險，5月禁止一家中國支持的加密貨幣挖礦公司在懷俄明州擁有土地。

北卡羅來納州 佛羅里達州 懷俄明州

上一則

愛國者飛彈優先送烏克蘭 白宮：不影響供貨給台灣、以色列

下一則

中國海警在南海亮刀斧、登船破壞 菲斥：海盜才這樣做

延伸閱讀

持續釋善意 美中禁毒部門針對多案件聯合偵查

持續釋善意 美中禁毒部門針對多案件聯合偵查
川普：外籍學生從美國大學畢業應「自動獲發綠卡」

川普：外籍學生從美國大學畢業應「自動獲發綠卡」
比爾蓋茲都擁核 台灣還非核？

比爾蓋茲都擁核 台灣還非核？
普亭揚言送武器至北韓 美國表憂心

普亭揚言送武器至北韓 美國表憂心

熱門新聞

拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

2024-06-16 21:20
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾(左)去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。(美聯社)

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

2024-06-16 10:40
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

2024-06-13 16:55
社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)信託基金大約十年便將用罄，民眾領取福利面臨縮水。(美聯社)

資金問題若不解決 2033年起社安金支票每月恐減325元

2024-06-14 11:00
美國士兵在聯合軍事演習後，在菲律賓北部的海軍基地上陸。(美聯社)

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

2024-06-13 11:25
拜登近期被拍到連連放空失神，健康狀況堪憂。(路透)

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

2024-06-14 22:30

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋