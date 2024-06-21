19座美軍基地旁有中資農地 恐被安裝偵察設備 引國安疑慮

媒體報導，中資收購的農地接近美國19個基地，可安裝追蹤科技，嚴重威脅國安。圖為雷鳥小組駐紮的北達科他州空軍基地。(取自美國空軍)

紐約郵報(New York Post)20日報導，中國持續戰略性購買美國軍事設施旁的農地，已引發國家安全疑慮；該報確定全美從佛羅里達州 到夏威夷有19個軍事基地，靠近中國實體購買的土地，有可能被中國用來從事間諜行為甚至破壞活動。

這19個軍事基地有些極具戰略意義，包括：北卡羅來納州 費耶特維爾(Fayetteville)自由堡(Fort Liberty，前布拉格堡)；德州基林(Killeen)卡瓦佐斯堡(Fort Cavazos，原胡德堡)；加州聖地牙哥的彭德爾頓陸戰隊基地(Marine Corps Base Camp Pendleton)和佛羅里達州坦帕的麥克迪爾空軍基地(MacDill Air Force Base)。

過去工作重點是美中關係的退役美國空軍準將斯伯丁三世(Robert S. Spaalding III)向紐約郵報表示：「由於靠近戰略要地，的確令人擔憂。這些地點可用來建立情報收集站，其所有者可以對地方政治產生影響，過去也看到過這些事。令人震驚的是，我們並沒有明文法律阻止中國人在美國購買房產。」

紐約郵報引述消息人士的話指出，中國土地持有者可以拿農業做幌子，設置偵察瞄準器、安裝追蹤技術、使用雷達和紅外線掃描來觀察基地，或嘗試使用無人機飛越和監視軍事基地。

華爾街日報2023年9月曾報導，近年已發現中國公民試圖侵入美國軍事設施逾100次。聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)4月表示，中國政府對美構成「嚴重威脅」，駭客侵入美國關鍵基礎設施，只待「適當時機來應對毀滅性威脅」。

針對中國企業收購美國農地，前黑水公司(Blackwater)私人軍事顧問萊雷特(Morgan Lerette)警告指出，「中國人正在或將會利用農田更加了解美國軍事能力、行動和技術。」「他們將弄清楚其部隊可以如何在例如占領台灣等衝突中快速調動，他們將了解這些美軍基地部隊會如何及何時對其入侵做出反應。」

農業部農業服務局最新分析顯示，截至2022年12月31日，中國投資者擁有美國農地34萬9442英畝。

以北卡羅來納州自由堡軍事基地為例，方圓30哩內都是中國人擁有的農地。拜登政府承認這些安全風險，5月禁止一家中國支持的加密貨幣挖礦公司在懷俄明州 擁有土地。