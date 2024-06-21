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南海衝突 菲律賓公布影片：中國海警揮刀斧威脅 1菲兵斷指

編譯中心／綜合報導
菲律賓武裝部隊發布的照片顯示，靠近的中國海警手持武器，其中站在船頭的海警揮舞利斧。(美聯社)
菲律賓武裝部隊發布的照片顯示，靠近的中國海警手持武器，其中站在船頭的海警揮舞利斧。(美聯社)

中國與菲律賓日前在南海戰略性島礁仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)附近爆發衝突，馬尼拉最新公布的戲劇性影片顯示，中國海警人員對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧和其他武器。

菲方指控 中海警登船破壞奪槍、放催淚瓦斯

兩艘菲律賓海軍充氣船17日前往仁愛暗沙執行補給任務時，遭到中國海警搭乘超過八艘汽艇一再衝撞，甚至登船奪走槍枝、砸毀導航設備和其他補給品。數名菲國海軍人員因此受傷，其中一人失去右手拇指。

菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納(中左)到醫院向受傷士兵別上一枚勳章。(美聯社)
菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納(中左)到醫院向受傷士兵別上一枚勳章。(美聯社)

在菲律賓軍方20日公布的衝突最新影片中，可清楚看到一名中國海警站在一艘船的甲板上揮舞著斧頭。另一段影片顯示，有一名中國海警用棍棒猛力重擊菲律賓充氣船，還有另一人用刀戳刺充氣船。

菲律賓武裝部隊發布的照片顯示，菲國海軍充氣艇遭利刄割破。(美聯社)
菲律賓武裝部隊發布的照片顯示，菲國海軍充氣艇遭利刄割破。(美聯社)

菲律賓軍方表示，揮舞斧頭的中國海警「威脅要傷害」菲國海軍人員，其他人也「明確威脅要傷害」菲國軍人。

菲律賓武裝部隊發布的照片顯示，靠近的中國海警手持利刃。(美聯社)
菲律賓武裝部隊發布的照片顯示，靠近的中國海警手持利刃。(美聯社)

影片說明文字寫道：「暴力衝突期間，中國海警還施放催淚瓦斯加劇混亂，同時持續鳴響警報以進一步干擾通訊。」

菲律賓海軍人員在影片中穿戴褐色迷彩服、頭盔和背心，沒有攜帶武器。

菲律賓釋出的衝突影片，與中國官方媒體20日公布的照片形成強烈對比，中方照片並未顯示中國海警有揮舞武器。北京堅稱中國海警在衝突期間表現「專業克制」，並稱沒有對菲方人員「直接採取措施」。

菲律賓武裝部隊發布的照片顯示，菲國巡邏艇上的儀器設備遭搗毀。(歐新社)
菲律賓武裝部隊發布的照片顯示，菲國巡邏艇上的儀器設備遭搗毀。(歐新社)

菲律賓武裝部隊發布的照片顯示，菲國海軍船隻上的通信和導航設備均遭搗毀。(美聯社)
菲律賓武裝部隊發布的照片顯示，菲國海軍船隻上的通信和導航設備均遭搗毀。(美聯社)

中方反駁 控菲船衝撞、潑水、丟東西

中國外交部20日反指菲方顛倒黑白，要求停止侵權挑釁，否則後果自負。發言人林劍下午在例行記者會表示，「菲方的說法完全是顛倒黑白，倒打一耙」。

林劍說，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是「中國領土」。菲律賓未經中方允許非法侵闖仁愛礁海域違反國際法，違背「南海各方行為宣言」精神，純屬無理挑釁。

他說，更何況菲國此次行動並非人道主義物資補給，菲方船隻不僅夾帶建築材料，還偷運武器裝備，故意衝撞中國船隻；菲國人員還向中國執法人員潑水、投擲物品等。

林劍表示，菲方有關做法明顯加劇海上緊張局勢，嚴重威脅中國人員和船隻的安全。中方依法採取「必要措施」維護自身主權，合法合理，專業克制，無可非議。

他強調，中國將堅決維護自身的合法權益，同時敦促菲方立即停止海上的侵權挑釁，否則後果自負。

菲律賓軍方則表示，儘管遭到挑釁，菲軍仍表現極大克制，堅持專業精神並遵守正確行為；感謝日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀表示與菲律賓站在一起。

菲律賓武裝部隊(Armed Forces of the Philippines)20日在臉書發文表示，菲律賓參謀總長布勞納(Romeo Brawner)與日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀視訊通話，吉田圭秀表示自衛隊永遠與菲律賓武裝部隊站在一起，並將和菲律賓等理念相近國家深化合作。布勞納說，感謝日方支持，日本是最早支持譴責中國海警行徑的國家之一。

隨後，菲律賓武裝部隊再發文附上影片，表示中國海警以暴力和恐嚇手段損壞菲律賓船隻，並嚴重傷害菲律賓人員，「儘管遭到挑釁，我們的士兵仍表現出極大的克制，堅持專業精神並遵守該地區的正確行為」。

日本 臉書

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