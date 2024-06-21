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愛國者飛彈優先送烏克蘭 白宮：不影響供貨給台灣、以色列

記者張文馨／華盛頓報導
美國積極軍援烏克蘭，將從其他國家調用愛國者防空飛彈系統給烏軍。圖為烏克蘭總統澤倫斯基站在愛國者防空飛彈前。(歐新社)
美國積極軍援烏克蘭，將從其他國家調用愛國者防空飛彈系統給烏軍。圖為烏克蘭總統澤倫斯基站在愛國者防空飛彈前。(歐新社)

白宮國家安全溝通顧問柯比(John Kirby)20日宣布，為了滿足烏克蘭的防空能力及需求，美國重新調整對外國出售愛國者飛彈系統與NASAMS(國家先進地對空防空飛彈系統)的優先順序，將在16個月內對烏克蘭補充數百套系統，但不影響供貨台灣和以色列。

柯比表示，烏克蘭對空防能力有急迫需求，近幾個月來，俄羅斯加快了對烏克蘭城市與民間基礎設施的飛彈和無人機攻擊，俄國的目標是在今年冬天前摧毀烏克蘭的能源系統。

柯比說，美國持續提供烏克蘭軍事援助，也決定重新安排軍售他國的出貨優先順序，尤其是愛國者飛彈系統與NASAMS，先提供給烏克蘭使用。

柯比表示，烏克蘭最快會在數周內得到第一批防空飛彈，預計16個月內會補充完畢烏克蘭的需求，推估約數百套；接著輪到採購這些武器的國家取貨。

透過這項最新做法，柯比說，華府對克里姆林宮清楚表達，若俄羅斯覺得可以拖死烏克蘭，或拖死挺烏克蘭的國家，就是大錯特錯。

柯比說，美國從現有的國防產線上生產的飛彈將會提供給烏克蘭，確保烏克蘭可以維持其軍備庫存；正在出貨名單上的國家勢必會受到延宕，這些國家還是可以獲得採購的飛彈，不過交付期會變得有點長，柯比說，有好些國家會受到影響，美國將盡可能確保交貨不會延遲太久。

柯比表示，美國已經通知所有受影響的國家，並盡力降低所產生的負面效果，現在沒有人像烏克蘭這般，美國必須加倍努力來支持烏克蘭的安全。到目前為止大家的反應都是願意支持。

柯比在答覆媒體提問時特別補充，這不會影響台灣和以色列；他說，台灣持續的防衛需求，以及美國對台灣自我防衛所做的努力都不會受到影響。

拜登政府於前年底通知國會售台愛三增程型飛彈102枚，台北國防部曾表示，預計於2025年、2026年間分批交運部署；本報去年報導，台美蒙特瑞會議敲定，將採購4個連、16個排的NASAMS系統，以強化重要政經據點、飛彈指揮機制的野戰防空部署，反制無人機，台灣國防部將編列預算來採購，不過美方迄今未宣布此案。

烏克蘭 柯比 國防部

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