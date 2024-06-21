酷熱延燒北半球 全美多處高溫恐飆破100度

高溫將持續到周末，全美有一億人籠罩在高溫底下，許多城市溫度都突破華氏90度，向三位數邁進。（美聯社）

夏至首日，美東從芝加哥到緬因州卡里布(Caribou)逾一億人籠罩在這波熱穹(heat dome)之下，許多人收到極熱警報，但未來還會更熱。致命熱浪 延燒北半球，近幾日屢刷新紀錄的高溫 可能在亞洲和歐洲奪走上百人甚至數千人的性命。

氣象學者表示，這波炙熱受到強烈高壓困住熱空氣所致，高壓阻隔冷空氣，讓地面溫度持續偏高。

未來幾天，席捲東北地區的炙熱高溫將抵達大西洋中部；華府地區23日高溫上看華氏100度，未來兩周高溫也會突破90度。

國家氣象局(NWS)表示，波士頓地區已連兩日高溫逾華氏98度，19日高溫紀錄打破過去維持逾百年的96度紀錄。

無獨有偶，麻州渥斯特(Worcester)和羅德島州普洛維登斯(Providence)的高溫先後粉碎百年紀錄；康乃狄克州首府哈特福(Hartford)測得華氏97度，刷新1995年以來的95度高溫紀錄。

中部和東部持續高溫，對戶外工作者產生致命的威脅。（美聯社）

AccuWeather氣象專家芮妮·達夫(Renee Duff)表示，「數百萬人受到持續性的華氏90度高溫影響，長時間的高溫會對人們和電力基礎設備造成額外壓力。」

氣象局表示，全美多處地點的「酷熱指數」可能超過華氏100度，預料多處會刷新過往高溫紀錄，連夜高溫會讓環境無法自然冷卻；當局提醒，即便在室內，也可能出現熱傷害，呼籲待在無空調環境的民眾設法降溫。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)透過X平台宣布開放冷氣中心，呼籲民眾「尋找安全的方式避暑」。

賓州匹茲堡及其周遭地區即起至22日的體感溫度預料達華氏110度，另在俄亥俄州西北部與印第安納州北部的酷熱指數時至21日可能落在華氏102度。

辛辛納提的驕傲遊行(Pride parade)主辦單位表示，22日登場的慶祝活動受到極端高溫影響，高溫上看華氏95度；主辦單位將分發防曬乳、電解質運動飲料、水和扇子，並架設水霧裝置與補水站因應。

新澤西州 部分學區本周考量高溫，讓學生提早下課；克利夫頓高中(Clifton High School)20日將原訂下午登場的畢業典禮改到傍晚舉行，以避免高溫傷害師生及家長。

北半球甫迎夏至，致命熱浪便肆虐四大洲多城，連日高溫頻頻締造新紀錄，可能導致歐亞地區上百人或數千人死亡。

約200萬名穆斯林朝覲者本周將在麥加大清真寺(Grand Mosque)結束朝覲，據報此次朝覲已有數百人在行程中，因為不敵高溫而熱死。