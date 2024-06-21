酷熱延燒北半球 全美多處高溫恐飆破100度
夏至首日，美東從芝加哥到緬因州卡里布(Caribou)逾一億人籠罩在這波熱穹(heat dome)之下，許多人收到極熱警報，但未來還會更熱。致命熱浪延燒北半球，近幾日屢刷新紀錄的高溫可能在亞洲和歐洲奪走上百人甚至數千人的性命。
氣象學者表示，這波炙熱受到強烈高壓困住熱空氣所致，高壓阻隔冷空氣，讓地面溫度持續偏高。
未來幾天，席捲東北地區的炙熱高溫將抵達大西洋中部；華府地區23日高溫上看華氏100度，未來兩周高溫也會突破90度。
國家氣象局(NWS)表示，波士頓地區已連兩日高溫逾華氏98度，19日高溫紀錄打破過去維持逾百年的96度紀錄。
無獨有偶，麻州渥斯特(Worcester)和羅德島州普洛維登斯(Providence)的高溫先後粉碎百年紀錄；康乃狄克州首府哈特福(Hartford)測得華氏97度，刷新1995年以來的95度高溫紀錄。
AccuWeather氣象專家芮妮·達夫(Renee Duff)表示，「數百萬人受到持續性的華氏90度高溫影響，長時間的高溫會對人們和電力基礎設備造成額外壓力。」
氣象局表示，全美多處地點的「酷熱指數」可能超過華氏100度，預料多處會刷新過往高溫紀錄，連夜高溫會讓環境無法自然冷卻；當局提醒，即便在室內，也可能出現熱傷害，呼籲待在無空調環境的民眾設法降溫。
紐約市長亞當斯(Eric Adams)透過X平台宣布開放冷氣中心，呼籲民眾「尋找安全的方式避暑」。
賓州匹茲堡及其周遭地區即起至22日的體感溫度預料達華氏110度，另在俄亥俄州西北部與印第安納州北部的酷熱指數時至21日可能落在華氏102度。
辛辛納提的驕傲遊行(Pride parade)主辦單位表示，22日登場的慶祝活動受到極端高溫影響，高溫上看華氏95度；主辦單位將分發防曬乳、電解質運動飲料、水和扇子，並架設水霧裝置與補水站因應。
新澤西州部分學區本周考量高溫，讓學生提早下課；克利夫頓高中(Clifton High School)20日將原訂下午登場的畢業典禮改到傍晚舉行，以避免高溫傷害師生及家長。
北半球甫迎夏至，致命熱浪便肆虐四大洲多城，連日高溫頻頻締造新紀錄，可能導致歐亞地區上百人或數千人死亡。
約200萬名穆斯林朝覲者本周將在麥加大清真寺(Grand Mosque)結束朝覲，據報此次朝覲已有數百人在行程中，因為不敵高溫而熱死。
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