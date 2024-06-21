不賣就禁 TikTok控拜登政府違憲、政治煽動

TikTok向法院提交陳述書挑戰禁令，正式揭開這場美國網路史上最大的訴訟。圖為TikTok美國總部。(路透)

拜登 政府對熱門社群影音平台TikTok 下達「不出售就遭禁」(sale-or-ban)限令，TikTok委任律師團20日向法院提交意見陳述書(briefs)指出，拜登政府禁令違憲，堪稱「政治煽動」(political demagoguery)，法院應該裁定駁回。華盛頓郵報 分析，TikTok此舉象徵美國網路史上影響最重大的訴訟即將開始。

提交陳述書 美網路史最重大訴訟揭幕

美國要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)在明年1月19日前出售熱門社群影音平台TikTok，否則TikTok將遭禁用。華盛頓郵報報導，意見陳述書是由TikTok與8名內容創作者(creators)共同提出，內容大多重申先前論述，譴責TikTok禁令違反美國憲法第一修正案的言論自由保障。

TikTok在意見陳述書裡指出：「國會從來不曾在單項法案裡，對言論做出這麼多噤聲規定。」TikTok指出，禁令創下危險先例，允許政治機構鎖定看不順眼的言論平台，強迫如果不願出售就將遭到關閉。

華盛頓郵報報導，TikTok在意見書中也做出攻擊，首度曝露長達多年的內部文件，公布與聯邦機關數度磋商卻還是失敗的內幕。TikTok指出，聯邦政府從一開始就居心不良。

TikTok：提供「緊急停止開關」 未被接受

TikTok中國母公司字節跳動要求美國上訴法院加快審理訴訟。(路透)

TikTok在附件裡當中提供2022年8月時交給拜登政府的大約100頁國安協議提案，具體項目包括同意聯邦官員掌握龐大權力，能夠掌理及監管TikTok美國事業營運，例如設置效力遍布全國的緊急停止開關(kill switch)，讓政府官員認為TikTok危害美國安全時能夠動用。TikTok的建議遭到拜登政府以不足以排除疑慮為由否決。

TikTok也向法院提供字節跳動科技律師團為解除禁令做出最後努力，今年4月間發給司法部的信函。律師團在13頁信中請求司法部同意重啟討論，信中指出，對於字節跳動科技提出的關切，政府始終只給予「模糊且前後不一的回應」。

意見書中指出，美國要求在一年期限裡賣掉TikTok，不論財務或技術層面都窒礙難行，形同TikTok必定遭到禁用。

報導指出，川普政府與蒙大拿州都曾對TikTok祭出禁令，但後來紛紛被法院以政府越權為由駁回。

法律角力結果牽動網路言論未來發展。法院若裁定維持禁令，TikTok1億7000萬美國用戶將受衝擊，但法院推翻禁令則等於打臉獲得兩黨支持、數十年來少數具重大影響的科技法案。