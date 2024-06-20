從步槍到飛彈都有 南韓估計：北韓援俄1萬個貨櫃量武器

俄羅斯總統普亭(右)與北韓領導人金正恩(中)。（路透）

俄羅斯 總統普亭訪問平壤兩天與北韓 領袖金正恩會談，美國等西方國家指是商討北韓提供砲彈和飛彈等常規武器給莫斯科，以應付與烏克蘭 戰爭所需。

有關北韓向俄羅斯提供所需常規武器的說法已非今天才出現。早在2022年9月，也就是戰爭爆發七個月後，美國就首次指責北韓向俄羅斯提供火砲。

2023年7月在韓戰停戰70周年紀念日，金正恩陪同到訪的時任俄國防部長蕭伊古(Sergei Shoigu)參觀北韓新型武器展覽，亮相的包括「火星-18」洲際彈道導彈，以及類似美軍「全球鷹」和MQ-9「死神」的新型無人機。

數星期後白宮官員表示，北韓已向俄羅斯運送了1000多個貨櫃的武器，用於烏克蘭戰事，截至今年3月已付運近7000個貨櫃武器。

南韓國防部長申源湜(Shin Won-sik)指出，如果裝滿152毫米砲彈，這些貨櫃可裝載多達300萬發砲彈，若是裝滿 122毫米火箭彈，可以容納超過50萬發。他在上星期的最新評估是，北韓運往俄羅斯的貨櫃數量為1萬個。

除了付運彈藥之外，白宮今年1月甚至說，俄羅斯已開始發射北韓生產的飛彈。在俄羅斯對烏克蘭城市展開數月空襲，包括今年2月對哈爾科夫的空襲後，發現了短程火星11A彈道飛彈的碎片。

南韓軍方認為，北韓還可能提供反戰車飛彈、便攜式地對空飛彈以及步槍、火箭發射器、迫擊砲及砲彈等。

俄烏戰爭是一場消耗戰，雙方每天發射數千枚砲彈、飛彈和火箭。這意味著北韓提供的武器彈藥，有助俄羅斯保持對烏克蘭的優勢，尤其是「火星11A」系列飛彈，精準度高，很難擊落。

不過也有消息指，北韓的彈藥質素不佳，傳出所提供的152毫米砲彈有時會失效。去年9月卸任的參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)，就質疑這些砲彈在戰場上能起的關鍵作用。

莫斯科與平壤迄今均否認有任何武器交易，根據聯合國對北韓實施的制裁，包括禁止武器交易。