俄朝在中門口結盟 習近平不樂見 曾勸普亭別馬上訪北韓

俄國總統普亭（左）今年5月訪問中國，據稱北京曾勸普亭不要接著訪問北韓，以免中國被捲入結盟挺俄的不佳觀感。（美聯社）

英國廣播公司(BBC)分析，北韓領導人金正恩 (Kim Jong Un)清晨3時親赴機場歡迎俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)，隆重儀式所有環節都為了讓西方國家感到憂心，但區域裡的真正強權其實沒到平壤，普亭與金正恩就在中國門口展現友誼，但雙方都小心翼翼避免觸怒北京。

普亭、金正恩 怕觸怒北京

對於北韓及俄羅斯來說，中國都是重要貿易來源，這兩個遭受西方國家制裁的政權，北京影響力不容小覷；即使普亭讚揚與金正恩之間有著「堅實友誼」，卻明白兩國關係其實有其限制，限制則是中國領導人習近平 。

報導指出，跡象顯示，習近平並不樂見俄羅斯與北韓結盟。根據媒體報導，北京曾勸普亭，5月訪問中國之後不要接著訪問北韓，中國官員似乎不喜歡北韓被納入普亭訪中行程可能帶來的外界觀感。

美歐促減少援俄 中難忽略

習近平已經面臨來自美國、歐盟壓力，要求減少對莫斯科援助，停止出售讓俄軍用在攻擊烏克蘭的零件。習近平無法忽略這些警告，因為北京需要外國觀光客及投資，好讓疲弱的經濟獲得振興，並讓中國保住全球第二大經濟體的地位。

報導指出，對想在國際社會承擔更重要角色並挑戰美國的習近平來說，外界觀感非常重要，他不願意遭到國際社會唾棄或面臨西方國家更多壓力，但在同一時間還要處理與莫斯科之間的雙邊關係。

習近平並沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但迄今也沒對俄羅斯提供重大軍援。習近平5月間會晤普亭時用詞非常審慎，相形之下普亭則對習近平高度讚賞。

掩護金正恩 也防野心崛起