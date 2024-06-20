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俄朝在中門口結盟 習近平不樂見 曾勸普亭別馬上訪北韓

記者顏伶如／綜合報導
俄國總統普亭（左）今年5月訪問中國，據稱北京曾勸普亭不要接著訪問北韓，以免中國被捲入結盟挺俄的不佳觀感。（美聯社）
俄國總統普亭（左）今年5月訪問中國，據稱北京曾勸普亭不要接著訪問北韓，以免中國被捲入結盟挺俄的不佳觀感。（美聯社）

英國廣播公司(BBC)分析，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)清晨3時親赴機場歡迎俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，隆重儀式所有環節都為了讓西方國家感到憂心，但區域裡的真正強權其實沒到平壤，普亭與金正恩就在中國門口展現友誼，但雙方都小心翼翼避免觸怒北京。

普亭、金正恩 怕觸怒北京

對於北韓及俄羅斯來說，中國都是重要貿易來源，這兩個遭受西方國家制裁的政權，北京影響力不容小覷；即使普亭讚揚與金正恩之間有著「堅實友誼」，卻明白兩國關係其實有其限制，限制則是中國領導人習近平

報導指出，跡象顯示，習近平並不樂見俄羅斯與北韓結盟。根據媒體報導，北京曾勸普亭，5月訪問中國之後不要接著訪問北韓，中國官員似乎不喜歡北韓被納入普亭訪中行程可能帶來的外界觀感。

美歐促減少援俄 中難忽略

習近平已經面臨來自美國、歐盟壓力，要求減少對莫斯科援助，停止出售讓俄軍用在攻擊烏克蘭的零件。習近平無法忽略這些警告，因為北京需要外國觀光客及投資，好讓疲弱的經濟獲得振興，並讓中國保住全球第二大經濟體的地位。

報導指出，對想在國際社會承擔更重要角色並挑戰美國的習近平來說，外界觀感非常重要，他不願意遭到國際社會唾棄或面臨西方國家更多壓力，但在同一時間還要處理與莫斯科之間的雙邊關係。

習近平並沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但迄今也沒對俄羅斯提供重大軍援。習近平5月間會晤普亭時用詞非常審慎，相形之下普亭則對習近平高度讚賞。

掩護金正恩 也防野心崛起

到目前為止，中國一直為金正恩發展核武提供政治掩護，多次在聯合國出手為北韓擋下美國發起的制裁。然而，習近平並不希望看到野心勃勃的金正恩。平壤的武器測試讓日本與南韓放下歷史成見而與美國共同達成防衛協議。緊張情勢升高時，美國戰艦則在太平洋水域出沒，引發習近平對「東亞北約」的憂慮。

俄國總統普亭（左）旋風訪問北韓，中國領導人習近平（右）並不樂見俄國和北韓在中國門...
俄國總統普亭（左）旋風訪問北韓，中國領導人習近平（右）並不樂見俄國和北韓在中國門口結盟。（美聯社）

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