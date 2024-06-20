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金融時報：中國間諜威脅增 矽谷企業加強審核員工

編譯中心／綜合報導
金融時報報導，中國間諜有計畫的滲入美國高科技業，例如OpenAI，業者現都加強對人才的審核。（路透）
金融時報報導，中國間諜有計畫的滲入美國高科技業，例如OpenAI，業者現都加強對人才的審核。（路透）

中央社報導，隨著美國官員對中國間諜活動威脅日益表示擔憂，矽谷企業正在提升對員工及可能招募人員的安全審查。

中央社引述英國「金融時報」報導指出，數名與谷歌（Google）等科技巨擘、OpenAI等知名新創公司直接合作的人士透露，這些企業已加強審核工作人員。

前述消息來源指出，有人警告間諜機構正鎖定美國科技開發商後，紅杉資本（Sequoia Capital）等創投公司也鼓勵一些投資組合公司加強員工審查。

市值530億美元的美國國防產業數據分析承包商「帕蘭泰爾技術公司」（Palantir）執行長卡普（Alex Karp）稱中國對美國科技企業的間諜活動是「大問題」，對企業軟體、大規模語言模型及武器系統供應商而言尤其如此。

對於中國間諜活動造成的威脅，美國官員過去兩年對企業提出愈來愈強烈的警告。然而也有人擔心美國科技企業的排外情緒升高，而美國科技企業雇用大量亞裔技術員工。

美國前國安顧問麥馬斯特（HR McMaster）卸下公職後，便為科技企業及投資公司擔任外國間諜風險顧問，他指出，來自中國情報機構的威脅「絕對真實且持續存在」。

一些私人公司因此湧現，提供企業關於中國間諜活動威脅的戰略情報。總部位於猶他州的Strider Technologies提供數據工具，讓企業能預防國家鎖定其員工及第三方供應商滲透。

Strider執行長李維斯克（Greg Levesque）發現，近來愈來愈多發展量子運算、人工智慧（AI）與合成生物學等新興科技的新創公司採用他們的工具，這些技術正是「中國這類國家的採購清單頭號品項」。

Strider的系統使用AI蒐集相關數據，它追蹤了數百項中國「人才計畫」，據稱這些計畫招募外國科學家及教授，並鼓勵他們竊取技術以促進中國軍事與經濟目標。

李維斯克說：「我們看到這個現象遍及財星美國500強（Fortune 500）企業，每個人都是目標。地緣政治之戰正在開打，產業就是前線。」

金融時報報導，中國間諜有計畫的滲入美國高科技業，例如Google，業者現都加強對...
金融時報報導，中國間諜有計畫的滲入美國高科技業，例如Google，業者現都加強對人才的審核。（路透）

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