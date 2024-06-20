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保守派大法官分歧 資深湯瑪斯、新進巴瑞特裁決常牴觸

編譯陳韻涵／綜合報導
立場溫和的保守派大法官巴瑞特(左)，開始與湯瑪斯(右)等其他保守派大法官保持距離，反映在若干件審議的不同意見。(美聯社)
立場溫和的保守派大法官巴瑞特(左)，開始與湯瑪斯(右)等其他保守派大法官保持距離，反映在若干件審議的不同意見。(美聯社)

最高法院的保守派大法官立場出現分歧，最資深、年邁的湯瑪斯(Clarence Thomas)與最新進的成員巴瑞特( Amy Coney Barrett)關係不睦，且巴瑞特近期的裁決立場與保守派相悖。

保守派大法官看法分歧，可能影響最高法院近期裁決，以及最高法院如何運用「歷史與傳統」來裁量現代案件，尤其是最高法院近期將裁決攸關憲法第二修正案的擴大擁槍權。

若最高法院恪守湯瑪斯支持的傳統作為，可能推翻禁止家暴禁制令對象擁有槍枝的聯邦「紅旗」法律。

但巴瑞特已表態反對，這位大法官在「美國訴拉希米案」(United States v. Rahimi)的槍枝案件中若與湯瑪斯背道而馳，且若巴瑞特說服至少一名保守派法官加入她的立場，就能與最高法院的三名自由派人士結盟，支持槍枝管制。

這樣一來，可避免最高法院進一步宣布家暴加害人享有憲法擁槍權而引發的政治反彈；政治新聞網站Politico分析，頑固的湯瑪斯可能不在乎這類反對聲浪，但務實的巴瑞特肯定意識到這點。

耶魯大學法學教授瑞瓦‧西格爾(Reva Siegel)表示，「在我看來，確實有鬥爭，而拉希米案在挑起這場鬥爭方面扮演要角。」

「美國訴拉希米案」並非巴瑞特與湯瑪斯近期首次分裂，巴瑞特本月12日在「維達爾訴艾爾斯特案」(Vidal v. Elster)的商標權案件中，於裁決書中嚴厲反駁湯瑪斯。

巴瑞特與湯瑪斯對此案的看法一致，駁回加州律師艾爾斯特(Steve Elster)在未經前總統川普同意的情況下，擅自為「川普太小」(TRUMP TOO SMALL)標語註冊商標的申請。

湯瑪斯負責撰寫此案的多數裁決內容，而巴瑞特在她撰寫的部分責難湯瑪斯誤會她。巴瑞特寫道，「湯瑪斯法官錯誤地建議我，將聯邦商標註冊視同有限的公共論壇。這與我的立場相悖」、「湯瑪斯法官漠視我分析該商標註冊的理由」。 

此外，巴瑞特拒絕湯瑪斯的歷史分析觀點，寫道19世紀末、20世紀初不明確的商標案件，與現代商標法的比較性薄弱。

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)贊同巴瑞特，寫道：「我認同巴瑞特法官，即使大多數人的『歷史證據堅如磐石』，也缺乏充分理由相信『在受限條件下，追尋始祖才是分析憲法問題的正確方法』。」

巴瑞特 大法官 家暴

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