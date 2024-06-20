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習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

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習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

記者顏伶如／綜合報導
中共中央軍委政治工作會議17日到19日在陝西延安舉行，中共總書記習近平（右二）仍強調槍桿子要握在忠黨的人手上。（新華社）
中共中央軍委政治工作會議17日到19日在陝西延安舉行，中共總書記習近平（右二）仍強調槍桿子要握在忠黨的人手上。（新華社）

華爾街日報19日報導，十多名高層將領及國防產業主管遭到肅清之後，中國國家主席習近平下令，整頓軍方貪汙的查緝行動將加強力道。

習近平本周在中央軍委政治工作會議發表談話，對解放軍裡的貪汙與思想墮落提出警告。他說，紀律淪喪將導致建立足以對抗西方軍力的努力遭到破壞。

中共七月將召開20屆三中全會。新華社報導，中央軍委政治工作會議17至19日在陜西延安召開，並指這項會議是「習近平親自決策召開的」。

新華社報導，習近平說：「槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中」，明確嚴才能正綱紀、肅軍威、出戰鬥力，「軍中絕不能有腐敗份子藏身之地。」他表示，軍隊裡的深層問題表現在政治、思想、組織、作風、紀律等方面，高級幹部要深挖根源，認真整改。

中國國家主席習近平在七月的三中全會前指出，黨情軍情都發生複雜的變化，外界猜測他對...
中國國家主席習近平在七月的三中全會前指出，黨情軍情都發生複雜的變化，外界猜測他對軍中人事還會有一波整肅。（新華社）

習近平在會上說，「當前世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，我軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜」，他要求一刻不停推進政治建軍，確保軍隊始終敢打必勝，要求不斷增強共軍的政治優勢。

華爾街日報報導，過去一年裡，解放軍與國防產業已有十多位高級將領及主管落馬，其中多人涉嫌受賄。

麻省理工學院(MIT)安全研究計畫(Security Studies Program)主任傅泰林(M. Taylor Fravel)說，過去幾年，解放軍深受高層頻傳貪汙醜聞與整肅所苦。傅泰林說，不管整肅行動幕後原因為何，局勢都讓共產黨更牢握槍桿子，解放軍對黨則絕對效忠。

傅泰林指出，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在烏克蘭發動戰爭之後進展不大，讓習近平得以借鏡，軍事專家說，俄軍貪腐問題普遍導致俄烏戰爭打得不漂亮。他說，如同大家在俄羅斯攻打烏克蘭看到的狀況，「貪腐的軍隊到了戰場，表現可能差強人意」。

中央軍委政治工作會議在延安召開，傅泰林指出，解放軍經過長征之後在延安重整，延安不僅與解放軍歷史有淵源，與共產黨歷史也有淵源。

中央軍委政治工作會議上一次開會是2014年於古田舉行，紀念古田會議85周年。1929年古田會議確認了「以黨領軍」的核心思想。習近平則在演說中呼應當年留下的典範，對與會人士強調解放軍上下都要貫徹理念與決心，加強整頓貪腐。

報導分析，過去一年中國軍方高層人事大搬風，透露了解放軍貪腐問題持續存在，也讓軍隊的戰備能力面臨質疑。去年10月，中國國防部長李尚福突然被拔官，原因則未對外說明，距離上台僅7個月。數周之後，9名解放軍高層遭罷免全國人大代表職務。

解放軍 習近平 華爾街

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