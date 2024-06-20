冷戰以來最強 普金簽署戰略協議 北韓援俄侵烏

北韓領導人金正恩19日與到訪的俄羅斯總統普亭簽署「全面戰略夥伴關係協議」，普亭並承諾與北韓共同防禦西方國家的威脅。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 (Vladimir V. Putin)和北韓 領導人金正恩(Kim Jong-un)19日在平壤簽署「全面戰略夥伴關係協議」，雙方重申冷戰時期的共同防禦承諾。普亭在協議簽署後的聯合記者會上表示，「今天簽署的協議，包括在締約方之一遭受侵略（aggression）時提供互助。此協議涵蓋政治、貿易、投資、文化及安全領域，實屬突破性文件。俄羅斯和北韓已將關係提升至新水平」。

深化結盟 兩國的新時代

金正恩在兩人會談前的演講中表示，北韓「全力支持和聲援俄羅斯政府、軍隊和人民的鬥爭」，尤其是莫斯科「為保護自己的主權安全和領土穩定而在烏克蘭發動的戰爭」。

金正恩聲稱，新「條約」將兩國關係提升為「聯盟」，是「雙邊關係發展分水嶺」。兩位領導人都宣稱該協議是兩國關係新時代的開始。俄羅斯和北韓雖未立即公布新條約文字，但已被視為是冷戰以來最強有力的夥伴關係協議。

俄羅斯總統普亭（前排左）十九日凌晨飛抵平壤，北韓領袖金正恩（前排右）親自迎接。（路透）

普亭在當地時間19日凌晨抵達平壤，距他上次訪問平壤整整相隔24年。金正恩在金日成廣場舉行的歡迎儀式上，大張旗鼓熱烈歡迎普亭到來；最後還在深夜護送普亭登上前往越南訪問的飛機。在兩國共同面對西方敵意、國際社會對兩國擔憂日益增長之際，雙方藉此訪問深化結盟，與西方對峙升級，意義不言而喻。

加劇美亞焦慮 南韓尤甚

紐約時報指出，普亭與金正恩的互助承諾，可能會進一步令華府及其盟友感到震驚。這不僅預示北韓將進一步支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭，也顯示莫斯科將加強協助金正恩尋求性能更好的核武、飛彈、潛艇和衛星；如此事態發展將加劇美國亞洲盟友的焦慮，尤其是南韓。

俄羅斯支持的聯合國制裁措施，禁止向北韓或從北韓轉讓任何武器或軍事技術。然而，普亭19日表示，現在是審查這些制裁的時候了；他稱「制裁是扼殺」，是西方霸權工具，「平壤有權採取合理措施加強自身防禦能力，確保國家安全和主權」。

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