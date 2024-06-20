冷戰以來最強 普金簽署戰略協議 北韓援俄侵烏
俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)和北韓領導人金正恩(Kim Jong-un)19日在平壤簽署「全面戰略夥伴關係協議」，雙方重申冷戰時期的共同防禦承諾。普亭在協議簽署後的聯合記者會上表示，「今天簽署的協議，包括在締約方之一遭受侵略（aggression）時提供互助。此協議涵蓋政治、貿易、投資、文化及安全領域，實屬突破性文件。俄羅斯和北韓已將關係提升至新水平」。
深化結盟 兩國的新時代
金正恩在兩人會談前的演講中表示，北韓「全力支持和聲援俄羅斯政府、軍隊和人民的鬥爭」，尤其是莫斯科「為保護自己的主權安全和領土穩定而在烏克蘭發動的戰爭」。
金正恩聲稱，新「條約」將兩國關係提升為「聯盟」，是「雙邊關係發展分水嶺」。兩位領導人都宣稱該協議是兩國關係新時代的開始。俄羅斯和北韓雖未立即公布新條約文字，但已被視為是冷戰以來最強有力的夥伴關係協議。
普亭在當地時間19日凌晨抵達平壤，距他上次訪問平壤整整相隔24年。金正恩在金日成廣場舉行的歡迎儀式上，大張旗鼓熱烈歡迎普亭到來；最後還在深夜護送普亭登上前往越南訪問的飛機。在兩國共同面對西方敵意、國際社會對兩國擔憂日益增長之際，雙方藉此訪問深化結盟，與西方對峙升級，意義不言而喻。
加劇美亞焦慮 南韓尤甚
紐約時報指出，普亭與金正恩的互助承諾，可能會進一步令華府及其盟友感到震驚。這不僅預示北韓將進一步支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭，也顯示莫斯科將加強協助金正恩尋求性能更好的核武、飛彈、潛艇和衛星；如此事態發展將加劇美國亞洲盟友的焦慮，尤其是南韓。
俄羅斯支持的聯合國制裁措施，禁止向北韓或從北韓轉讓任何武器或軍事技術。然而，普亭19日表示，現在是審查這些制裁的時候了；他稱「制裁是扼殺」，是西方霸權工具，「平壤有權採取合理措施加強自身防禦能力，確保國家安全和主權」。
俄朝能走多遠 取決中國
紐時分析指出，北韓軍隊長期以來因其技術落後和大量過時的蘇聯時代武器庫存而飽受嘲笑。但普亭大力擁抱平壤顯示，這種老式彈藥是俄羅斯對烏克蘭的消耗戰中最迫切需要的武器。普亭對北韓的支持能走多遠，很大程度上取決於中國；自普亭入侵烏克蘭以來，中國已成為俄羅斯的生命線。北京可能會對普亭與金正恩發展過於密切的關係，持謹慎態度。
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