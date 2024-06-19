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普亭24年來首訪北韓 金正恩親自接機

編譯潘勛／綜合報導
平壤當地時間19日，俄羅斯總統普亭抵達平壤，開始對北韓進行為期兩天的國事訪問，這是24年來普亭首次訪問北韓。北韓最高領導人金正恩到機場迎接。兩人隨即展開會談。(美聯社)
平壤當地時間19日，俄羅斯總統普亭抵達平壤，開始對北韓進行為期兩天的國事訪問，這是24年來普亭首次訪問北韓。北韓最高領導人金正恩到機場迎接。兩人隨即展開會談。(美聯社)

俄羅斯總統普亭在當地時間19日抵達北韓訪問，北韓領袖金正恩親自在平壤機場迎接，這是普亭24年來首次訪問北韓，行前普亭便表示，俄國與北韓誓言密切合作，加強貿易及安全關係，克服美國領導的制裁；普亭行前便發總統令表示，莫斯科盼望與北韓簽署「全面戰略夥伴條約」。

美聯社報導，金正恩在機場接機，與普亭握手。

朝中社報導，金正恩表示，很高興時隔270多日在平壤再次見到普亭，普亭對金正恩親臨機場迎接表示感謝。報導稱，兩人隨後抵達錦繡山迎賓館，進行交談。

朝鮮中央通訊社形容普亭會見金正恩是歷史事件，展現俄國與北韓的友誼、團結「牢不可破」。

普亭行前便發言，表示感謝北韓支持俄國對烏克蘭發動的「特別軍事行動」；普亭表示，兩國將繼續斷然反對西方的野心，指西方「意圖阻撓建立多極世界秩序，不肯按正義、互相尊重主權來考量彼此利益」。

普亭往訪北韓，外界平添憂慮，認為平壤會安排軍火，供應莫斯科亟需的彈藥，幫助俄國侵略烏克蘭，而交換俄國的經濟協助及科技轉移，讓金正恩得以提升擺態，加強北韓的核武及飛彈威脅盤算。

南韓國防部18日釋出照片，顯示北韓軍人在兩韓邊境地區作業；南韓當天開槍示警驅離越...
南韓國防部18日釋出照片，顯示北韓軍人在兩韓邊境地區作業；南韓當天開槍示警驅離越界的北韓軍人。(美聯社)

平壤當地時間19日，俄羅斯總統普亭抵達平壤，開始對北韓進行為期兩天的國事訪問，這...
平壤當地時間19日，俄羅斯總統普亭抵達平壤，開始對北韓進行為期兩天的國事訪問，這是24年來普亭首次訪問北韓。北韓最高領導人金正恩到機場迎接。兩人隨即展開會談。(美聯社)

普亭另在刊出的談話中表示，兩國打算發展出貿易及支付體制，「不受西方控制」，聯合反對外界對兩國的制裁；普亭斥責制裁為「非法、單方面的限制」。

美國與南韓官員表示，俄國與北韓之間的軍事、經濟等交換，自金正恩去年9月前往俄國遠東會見普亭以來，已大幅增加；兩國官員譴責北韓供應火炮、飛彈等軍事設備，供俄國侵略烏克蘭，可能換到重大軍事科技及經援。平壤與與莫斯科均否認轉移北韓武器，而違反俄國以往支持的聯合國安理會對北韓的制裁。

路透報導，普亭赴北韓作國事訪問，美國同時譴責北韓供應「數十彈道飛彈、逾1萬1000個貨櫃的軍火」供俄國侵略烏克蘭，南韓同表關切。

白宮表示，俄國、北韓加強雙方關係令世界十分困擾；國務院表示，相當肯定普亭造訪北韓，是為尋求軍火以支持俄烏戰爭。

俄國今年生產的彈藥軍火，預計將超越整個北約(NATO)軍事同盟；普亭造訪北韓，目的可能在向華府強調，莫斯科對眾多全球危機來說破壞力可能很大。

另外在普亭到訪北韓的前一日，據韓國聯合參謀本部18日稱，「當天上午8時30分，一批朝軍進入軍事分界線南側約20米處後，返回北側。」聯參稱：「推測為單純越境」。這與9日的越界情況類似。」

北韓 普亭 俄國

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