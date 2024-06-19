分析：中俄朝各有盤算 結盟「三邊軸心」難

專家研判，中俄朝各有盤算，三國要結盟還有困難。圖為中國國家主席習近平5月16日歡迎到訪的俄羅斯總統普亭。(美聯社)

俄羅斯總統普亭 18日抵達北韓 訪問，雙方可能締結戰略夥伴關係條約。華府近年憂心俄國 、北韓和中國形成三國軸心，企圖壓倒美軍、支援俄軍侵略烏克蘭並強化彼此軍備。

但專家認為，三邊軸心的設想可能不切實際，俄、中對印太安全的看法因北韓核計畫而分歧，俄國和北韓也遭西方經濟體系抵制，而中方則盼望穩定對美關係提振疫後經濟，因此北京結盟意願冷淡，反映三邊關係因各自利益若即若離。

美國近來在印太頻頻拉幫結派，華府智庫「北緯38度」文章指出，鑒於美、日、南韓三邊結盟可能和澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)、美日印澳四方安全對話(Quad)相互接合，眾多俄國專家也認為俄、中、北韓(簡稱朝)軸心形成是北約組織觸角伸至印太的必然。

但俄中朝關係並不比冷戰時代的陣營堅實，中、俄也都不願承認三國軸心存在。儘管俄中朝軸心論甚囂塵上，此設想在莫斯科並未廣被接受，在北京更不受歡迎。俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所學者阿斯莫洛夫曾指，俄中朝軸心論是杜撰產物，企圖合理化成立亞洲版北約。

儘管中俄關係持續擴展，兩國對印太安全的歧見卻日益尖銳，尤其針對北韓核武計畫。北京一方面否認平壤展示核軍力屬於單方面挑釁，將兩韓危機歸咎於外部勢力，卻也認定北韓升級形勢可能催化美在印太追加軍力。

俄國卻較無這類顧慮。俄國軍事情報局局長柯斯特克夫曾主張，北韓應將核武視為面對美國威脅的唯一安全保障。基於這些分歧，俄朝擴大安全合作，不太可能代表中朝軍事科技合作也會突飛猛進，俄國專家認為，中國希望避免美日韓合作深化、以及北韓對中國潛藏的不信任，皆是中朝合作侷限因素。

另俄朝都遭西方制裁，雙方抱團取暖，俄國可獲北韓軍火應急，北韓則寄望俄國經濟和技術援助。但中方近來的路線是穩定對美關係以提振經濟，和俄朝走太近激怒美國，不符中方利益。

要真正理解中俄關係政策，不能盡信西方誇大說法。中國對俄立場已從前年俄烏開戰前「上不封頂」關係，回歸不結盟、不對抗、不針對第三方的傳統原則，這是中國外交部在普亭5月訪中國前公布的立場。

中國分析家趙隆去年也在中共黨媒環球時報撰文說，俄中朝軸心不符北京反對二元敵我思維的立場，這呼應中共長期口徑。