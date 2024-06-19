參院將表決情報授權法案 禁無綠卡中、俄公民進國家實驗室

情報授權法案(Intelligence Authorization Act)本月在參院 情報委員會表決通過，接下來將交付全院表決。法案條款禁止沒有綠卡的中國公民、俄羅斯 公民進入聯邦能源部 國家實驗室，除非持有豁免聲明(waiver)，相同禁令也適用於伊朗、北韓及古巴等國家的公民。不過，能源部則以國家實驗室將受到重大衝擊為由，對禁令提出反對。

情報授權法案內容指出，科學領域的國際合作對於美國保持科技領先地位雖然重要，能源部國家實驗室系統卻愈來愈常成為敵對國家鎖定目標，企圖剝削美軍及軍民兩用科技，達到謀取軍事或經濟利益的目的。

法案指出，8000多名中國公民與俄羅斯公民在2023會計年度裡獲得授權進入能源部國家實驗室，國家實驗室外籍使用者則有大約4萬人。中國與俄羅斯公民造訪國家實驗室應該都與科學研究有關，能源部向來開放設施供外界研究人員使用。

對於情報授權法案訂定的限制，能源部發言人在聲明中說，法案將對國家實驗室帶來重大衝擊。

聲明表示，能源部正與參院情報委員會及其他國會辦公室合作，提供能源部科學機構外籍人士扮演何種角色的資料以及美國全球經濟競爭力的相關資料。

眾院版本的情報授權法案裡，並沒有禁止中國公民以及俄羅斯公民進入能源部國家實驗室的規定。不過。上周送交參院的眾院版本法案裡，國防授權法案(National Defense Authorization Act，NDAA)年度提案當中，則有規模較小的類似規範，禁止中國公民、俄羅斯公民造訪能源部安全實驗室裡的非公開區域。

拜登政府已對提案內容表示反對，理由是禁令將嚴重限縮美國與中國專家、俄羅斯專家針對防止生物、化學、核武等擴散的討論與交流。

白宮在聲明中說，國家實驗室及核子武器製造工廠的現行訪客清查程序，就是為了過濾訪客威脅、避免外人取得受到保密資訊而推出的特別設計。從聲明可以看出，拜登政府並不同意參院情報委員會的提案。