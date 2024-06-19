走線客暴增 厄瓜多取消對中國免簽 7月1日起生效

今年2月來自中國到美國的張煦，和許多網民一樣，從抖音開始查找路線，帶著數萬元人民幣，從家鄉河南安陽出發， 坐飛機到廣西，從廣西到曼谷，再從土耳其到厄瓜多，開始走線路線進入美國。(資料照片，讀者提供)

位於南美洲西北部的厄瓜多政府，宣布暫停給予中國公民免簽入境待遇，顯然是為避免中國走線客將該國當成偷渡 入境美國的跳板。

根據華盛頓郵報報導，厄瓜多外交部18日發布聲明，取消中厄互免簽證協定並自7月1日起生效，聲明強調停止免簽措施屬「暫時性」，但恢復日期尚未確定，換言之，厄瓜多將恢復中國公民申請入境簽證。

報導指出，厄瓜多與蘇利南共和國(Republic of Suriname)是美洲僅有對中國公民提供免簽證入境的國家，因此中國公民利用免簽機會以厄瓜多為起點，規畫陸路偷渡路線(俗稱走線)前往美國。

厄瓜多外交部先前在社群平台X發文指出「來自中國的移民 人數增加，令人擔憂」，並聲稱中國公民「以厄瓜多為據點，前往西半球其他目的地」。

近年借道南美國家厄瓜多進入美國的中國無證客激增，厄瓜多政府宣布取消對中國遊客免簽證待遇。（路透）

中國外交部發言人林劍(Lin Jian)18日在例行記者會上表示：「中國政府堅決反對任何形式的偷渡活動。」並重申：「中國執法部門正與相關國家開展合作，聯合打擊跨境偷渡活動，遣返偷渡人員，共同維護國際間人員交流交往秩序。」

根據洛杉磯時報(Los Angeles Times)報導，許多中國公民從厄瓜多出發，經過3000多哩的長途跋涉，抵達緊鄰加州的墨西哥下加利福尼亞州(Baja California)邊境城市提華納(Tijuana)，然後自加州聖地牙哥 郡(San Diego County)入境，主動向美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)自首、申請庇護。

近年來從墨西哥非法入境聖地牙哥郡的中國無證移民數量急遽增加，使得當地幾乎成為中國無證客主要過境點。

根據聯邦政府統計，2023年10月至2024年4月，聖地牙哥邊境巡邏隊逮捕2萬7135名中國公民，是上一年度1萬520名逮捕人數的兩倍餘，更是2022財政年度947名逮捕人數近30倍之多。

移民官員表示，被拘留在西南邊境的中國無證客多數已獲釋，等待移民法庭審理，但開庭日期遙遙無期。