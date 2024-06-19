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1年前推出 蘋果終止「先買後付」服務Apple Pay Later

編譯徐薏茹／綜合報導
蘋果公司宣布終止一年前在美國推出的「先買後付」服務Apple Pay Later，未來將仰賴Affirm、Klarna等已經在先買後付產業占主導地位的公司提供相關服務。(美聯社)
蘋果公司宣布終止一年前在美國推出的「先買後付」服務Apple Pay Later，未來將仰賴Affirm、Klarna等已經在先買後付產業占主導地位的公司提供相關服務。(美聯社)

蘋果公司(Apple)宣布終止一年前在美國推出的「先買後付」服務Apple Pay Later，未來將仰賴Affirm、Klarna等已經在先買後付產業占主導地位的公司提供相關服務。

Apple Pay Later於2023年3月隆重推出，購買iPhone的顧客可透過這一服務將1000元付款分成四期等額支付，不需要手續費或利息。

Apple Pay Later是蘋果為了因應在全球漸受歡迎的先買後付服務而推出的方案，被認為對Klarna、Affirm等既有的先買後付業者構成相當大的威脅。

但Apple Pay Later只有在支援Apple Pay支付方式時可使用，而其他先買後付業者已經深入整合到數百萬個商業網站。

在意識到先買後付服務的流行規模後，蘋果本月在開發人員會議上表示，該公司將開始允許銀行透過Apple Pay和Apple Wallet提供先買後付方案給他們的顧客，Affirm將直接整合到Apple Wallet，蘋果客戶將能直接開設Affirm帳戶。

蘋果17日晚間表示：「隨著新的全球分期貸款服務推出，我們將不再提供美國的Apple Pay Later服務。我們的重點仍然是為用戶提供簡單、安全和私密的Apple Pay支付選項，這一解決方案將使我們能夠與支援Apple Pay的銀行和貸款機構合作，為全球更多用戶提供彈性的付款方式。」

Apple Pay Later之所以獨特，是因為蘋果需要建立自己的銀行提供貸款，Apple Card由高盛集團(Goldman Sachs)發行，代表高盛最終決定誰能獲得批准，以及每位客戶的支付限額。

蘋果已經停止新的Apple Pay Later貸款，但已經有Apple Pay Later貸款的客戶仍然可以在Apple Pay管理這些貸款。

蘋果公司宣布終止一年前在美國推出的「先買後付」服務Apple Pay Later...
蘋果公司宣布終止一年前在美國推出的「先買後付」服務Apple Pay Later，未來將仰賴Affirm、Klarna等已經在先買後付產業占主導地位的公司提供相關服務。(美聯社)

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