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黃仁勳身家1190億 全球富豪排第11 徵才自稱很棒的老闆

編譯潘勛／綜合報導
在輝達成為全球市值最高的公司之際，輝達執行長黃仁勳的身價也逼近1190億元，成為全球排名第11的富豪。(美聯社)
在輝達成為全球市值最高的公司之際，輝達執行長黃仁勳的身價也逼近1190億元，成為全球排名第11的富豪。(美聯社)

富比世(Forbes)報導，輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳的淨值18日增加40多億元，達1190億元左右，因此在世界富豪排行榜中居第11名，也是他在該榜迄今最高名次，而輝達趁著AI熱，成為最大上市公司；黃仁勳日前喊話招聘才俊，表示輝達真是好公司，而自己是很好的老闆，「備受愛戴」。

輝達的股價18日下午漲逾3%，報135.70元，市值達3兆3300億元，黃仁勳的淨值因此來到大約1190億元，富豪排名超越印度最有錢人安巴尼(Mukesh Ambani)，而排在微軟公司前執行長巴爾莫(Steve Ballmer)之後。

富比世估計，控有輝達股份3%的黃仁勳今年初淨值770億元，公司股價今年漲幅177%，因此黃仁勳身價大增。

輝達5月向監管單位申報時表示，黃仁勳到2025年3月前可能售出60萬公司股，按公司目前市值，他淨收入會增加8140萬元。

2019年初，富比世估計黃仁勳在世界富豪榜排第546名，但接下來黃仁勳的淨值大增1140億元；黃仁動去年身價為210億元，排行第76名。

黃仁勳1993年與人合創輝達，出任執行長兼董事長；輝達1999年上市，因主宰AI所需晶片，近年來股價大漲，最近市值超越微軟及蘋果。輝達最近在股價超過1200元後，決定分割股份、增加股數，但未稀釋股值，每股目前為135元。

MSN報導，黃仁勳14日在加州理工學院畢業典禮上演講，表示來旁聽演講的部分原因是因為他在徵才，「我想跟各位講，輝達真是好公司，我呢，則是很棒的老闆，全球愛戴，所以來輝達工作吧。」黃的講話引發聽眾一陣笑聲。

黃仁勳表示，過去31年間，他是科技界任職最久的執行長，「我設法辦到不被業界淘汰、不覺得無聊、沒被開除」。

在黃仁勳領導下，輝達成為第一家市值衝到2兆元的晶片廠，乘著AI大浪，目前市值衝破3兆2000億元以上。因為各公司競逐開發更大、更強的AI模型，輝達的繪圖處理器(GPU)需求量極高。

但輝達一些員工談到黃仁勳時形容他「要求很高、完美主義者，共事起來並不輕鬆」。

輝達 黃仁勳 AI

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