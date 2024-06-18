中國首度將核彈頭納經常戰備 國際和平研究所：史上最危險時期

中國近年核彈頭快速增加，根據國際和平研究所最新報告，中國首度將核彈頭列入經常戰備，引發各國關切。（路透）

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）17日發布最新報告顯示，儘管全球總核彈 數量下降，作戰用核彈依舊呈現逐年增加趨勢，中國擴充核武速度居全球之冠，首度投入少量作戰用核彈。另外，在俄烏戰爭和以哈戰爭背景下，多項核武和平協議發展受挫，SIPRI所長史密斯認為，目前人類「處在史上最危險的時期之一」。

2024年全球總核彈數約1萬2121枚，其中九成來自俄國 和美國。全球共九個國家擁有核子武器，俄國擁有核彈頭5580枚、美國5044枚，中國從去年的410枚增加到500枚。法國290枚、英國225枚、印度172枚、巴基斯坦170枚、以色列90枚，北韓 50枚。

美俄核彈 2100枚高度備戰

目前約有9585枚核彈頭被列為可能投入使用的軍事儲備，其中3904枚已經部署於飛彈、軍機，相較於2023年有所增加。在已部署的核彈中，約有2100枚處於高度備戰狀態，幾乎都來自於美國和俄國，不過美、俄合計有2536枚核彈將汰除。

中中擴充核武 增速全球居冠

值得注意的是，報告推測，中國首度將核彈頭納入經常戰備，首次在和平時期部署少量核彈頭於飛彈上。另外，中國很可能在2030年之前，洲際彈道飛彈數量趕上俄國或美國，儘管其核彈數量仍遠低於美俄。

中2030料達千枚 仍遠低美

卡內基國際和平研究院核政策項目高級研究員趙通說，中國長年來維持在規模相對較小的200枚彈頭，但近年彈頭數量增加快速，按目前的增速推估，中國核彈頭數量2027年可能達700枚以上，2030年可達1000枚，但這個數量仍不到美國目前的五分之一。

趙通說：「我知道許多美方專家認為，中國要把核武規模提升到與美國並駕齊驅，但我個人並不認為中國決心要這麼做。」

幾乎所有核武國都在擴充

趙通表示，目前不清楚北京核武態度變化的原因，中國領導人習近平可能覺得增強戰略能力可影響西方一些想法，讓美國和其他國家認為中國是個對等大國，應予平等對待。