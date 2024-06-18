我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

NBA／塞爾蒂克18冠堆高紀錄 還有10隊未曾封王

中國首度將核彈頭納經常戰備 國際和平研究所：史上最危險時期

編譯盧思綸／綜合報導
中國近年核彈頭快速增加，根據國際和平研究所最新報告，中國首度將核彈頭列入經常戰備，引發各國關切。（路透）
中國近年核彈頭快速增加，根據國際和平研究所最新報告，中國首度將核彈頭列入經常戰備，引發各國關切。（路透）

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）17日發布最新報告顯示，儘管全球總核彈數量下降，作戰用核彈依舊呈現逐年增加趨勢，中國擴充核武速度居全球之冠，首度投入少量作戰用核彈。另外，在俄烏戰爭和以哈戰爭背景下，多項核武和平協議發展受挫，SIPRI所長史密斯認為，目前人類「處在史上最危險的時期之一」。

2024年全球總核彈數約1萬2121枚，其中九成來自俄國和美國。全球共九個國家擁有核子武器，俄國擁有核彈頭5580枚、美國5044枚，中國從去年的410枚增加到500枚。法國290枚、英國225枚、印度172枚、巴基斯坦170枚、以色列90枚，北韓50枚。

美俄核彈 2100枚高度備戰

目前約有9585枚核彈頭被列為可能投入使用的軍事儲備，其中3904枚已經部署於飛彈、軍機，相較於2023年有所增加。在已部署的核彈中，約有2100枚處於高度備戰狀態，幾乎都來自於美國和俄國，不過美、俄合計有2536枚核彈將汰除。

中中擴充核武 增速全球居冠

值得注意的是，報告推測，中國首度將核彈頭納入經常戰備，首次在和平時期部署少量核彈頭於飛彈上。另外，中國很可能在2030年之前，洲際彈道飛彈數量趕上俄國或美國，儘管其核彈數量仍遠低於美俄。

中2030料達千枚 仍遠低美

卡內基國際和平研究院核政策項目高級研究員趙通說，中國長年來維持在規模相對較小的200枚彈頭，但近年彈頭數量增加快速，按目前的增速推估，中國核彈頭數量2027年可能達700枚以上，2030年可達1000枚，但這個數量仍不到美國目前的五分之一。

趙通說：「我知道許多美方專家認為，中國要把核武規模提升到與美國並駕齊驅，但我個人並不認為中國決心要這麼做。」

幾乎所有核武國都在擴充

趙通表示，目前不清楚北京核武態度變化的原因，中國領導人習近平可能覺得增強戰略能力可影響西方一些想法，讓美國和其他國家認為中國是個對等大國，應予平等對待。

美國科學家聯盟核資訊計畫主任克里斯登森指出，中國擴充核武速度比各國都快，但幾乎所有核武國家都計畫或正全力擴充核武。

中國近年核彈頭快速增加，根據國際和平研究所最新報告，中國首度將核彈頭列入經常戰備...
中國近年核彈頭快速增加，根據國際和平研究所最新報告，中國首度將核彈頭列入經常戰備，引起其他國家關切。（路透）

核彈 俄國 北韓

上一則

熱浪東移 襲中西部、東岸7500萬人 至少持續整個星期

下一則

網傳拜登對空氣比讚 白宮斥：影片移花接木、共和黨絕望了

延伸閱讀

研究機構：美國高科技核電落後中國15年

研究機構：美國高科技核電落後中國15年
北京不能兩面討好 NATO：援俄得付出代價

北京不能兩面討好 NATO：援俄得付出代價
普亭訪北韓 北約秘書長：俄國侵烏克蘭依賴獨裁者

普亭訪北韓 北約秘書長：俄國侵烏克蘭依賴獨裁者
研究：全球緊張情勢加劇 國際核武開支飆升

研究：全球緊張情勢加劇 國際核武開支飆升

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

2024-06-16 21:20
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾(左)去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。(美聯社)

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

2024-06-16 10:40
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

2024-06-13 16:55
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27
美國士兵在聯合軍事演習後，在菲律賓北部的海軍基地上陸。(美聯社)

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

2024-06-13 11:25

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄