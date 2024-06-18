刺激習近平攻打台灣？美否認 重申一中政策不變

中國國家主席習近平（右）去年4月告訴歐盟執委主席范德賴恩（左），美國試圖刺激北京武力犯台，借此毀掉中國，但是他不會中計。白宮和國務院17日對此雙雙否認。 （新華社）

媒體報導，中國國家主席習近平 曾指美國試圖刺激他攻打台灣，白宮國家安全溝通顧問柯比 （John Kirby）與國務院 發言人米勒（Matthew Miller）17日雙雙反駁指控，稱毫無道理，美國的「一個中國」政策沒有改變，將持續敦促台海維持平靜與穩定。

英國金融時報15日引述知情人士說法報導，習近平去年4月對歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當；習近平也對其底下的官員傳達相同警告。

金融時報報導，習近平還說，與美國發生衝突將摧毀中國取得的許多成就，破壞他2049年達成中華民族「偉大復興」的目標。

報導引述中方學者和前官員的說法，指華府透過提供台灣武器和使用其他手段來企圖挑釁北京，誘使中方採取軍事對峙。

柯比表示，這是假的，毫無道理，他不清楚是誰給習近平這些想法，但這不是真的。