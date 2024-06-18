衛報：全球核武經費2023年增13% 達914億元

各國核武支出比較 資料來源：國際廢除核武器運動（ICAN）、衛報 製表／編譯中心

根據非營利組織「國際廢除核武運動」(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons，簡稱ICAN)最新報告，2023年全球核武支出預計將成長13%，來到創紀錄的914億元。

「衛報」(the Guardian)報導，「國際廢除核武運動」組織報告指出，2023年全球核武經費較2022年增加了107億元，主要是因為美國國防預算 大幅增加，再加上俄羅斯 入侵烏克蘭以及以色列與哈瑪斯之間的戰事，導致地緣政治緊張情勢日益加劇。

ICAN統計，全球九個核武國家都在增加經費，其中美國為第一大支出國，占了80%，預算達515億美元；中國為第二大支出國，預算達119億元；俄羅斯緊跟在後，預算為83億元；英國位居第四，預算為81億元，法國則是61億元；其餘的獨裁國家或三個擁有未申報核計畫國家（印度、巴基斯坦和以色列）的核武經費，則都因為缺乏透明度而難以估計。

該研究報告作者之一的斯奈德(Susy Snyder)警告，核武國家都在朝「每年花費1000億元在核武上」的未來前進，並認為這筆錢大可用在環境和社會項目上。

斯奈德表示：「這上千億元的經費本可用來應對氣候變遷，和拯救能維持地球生命免遭滅絕的動植物上，更不用說用來改善世界各地的健康和教育。」

ICAN於2018年首度開始蒐集核武國家的經費，當年核武國家的支出總額為682億美元；在過去五年內，全球核武經費支出激增了34%或232億元；在此期間，美國的經費支出增加了45%，英國增加了43%，且按照目前的走向，全球核武支出經費在2024年將會超過1000億元。

根據其他由斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI)所整理的數據顯示，現役核彈 頭數量也有所增加，達到9585枚，其成長主要是因為中國核武庫的核彈頭數量從410枚增加到500枚。