川普：若當選速砍援烏經費、澤倫斯基是「史上最偉大業務員」

川普（圖）15日在底特律造勢時稱軍援烏克蘭是「無底洞」，指澤倫斯基是「有史以來最偉大的業務員」。（美聯社）

前總統川普 15日抨擊拜登政府對烏克蘭 支持的規模，威脅若贏得11月大選，將會立即「解決這個問題」，削減對烏克蘭援助；擔心川普成功連任，烏克蘭盟友開始競相為基輔爭取長期援助。

政治新聞網站Politico報導，川普15日在底特律(Detroit)舉行的造勢活動上，稱烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)是「有史以來最偉大的業務員」，因為澤倫斯基在烏克蘭受莫斯科全面入侵後兩年多以來，成功並持續爭取到美國的支持。

川普抨擊說：「他四天前剛帶著600億元離開，回家後又宣布還需要600億元，這是根本個無底洞。」

川普表示：「我會再當選總統、入主白宮之前，就會解決掉這個問題。」

而烏克蘭的西方盟友，則擔憂川普很可能在11月連任並因此削弱美國對烏克蘭的援助，因此紛紛開始加大力道，為基輔爭取長期援助；拜登政府上周就延長了對烏克蘭的長期安全保障；在此之前，國會也於4月批准了，向烏克蘭提供超過600億元的援助。

北約 (NATO)國家則是在上周展開一項計畫，要從美國手上接手運輸武器給烏克蘭的協調工作，維護北約的軍事援助機制；外界普遍認為，這項轉變是為了防止川普插手「烏克蘭防務聯繫小組」(Ukraine Defense Contact Group)；北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg) 12日表示，因為美國今年11月大選後可能由對北約充滿懷疑的川普回鍋執政，屆時北約可能要多自立自強一點。