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川普：若當選速砍援烏經費、澤倫斯基是「史上最偉大業務員」

編譯尤寶琪／綜合報導
川普（圖）15日在底特律造勢時稱軍援烏克蘭是「無底洞」，指澤倫斯基是「有史以來最偉大的業務員」。（美聯社）
川普（圖）15日在底特律造勢時稱軍援烏克蘭是「無底洞」，指澤倫斯基是「有史以來最偉大的業務員」。（美聯社）

前總統川普15日抨擊拜登政府對烏克蘭支持的規模，威脅若贏得11月大選，將會立即「解決這個問題」，削減對烏克蘭援助；擔心川普成功連任，烏克蘭盟友開始競相為基輔爭取長期援助。

政治新聞網站Politico報導，川普15日在底特律(Detroit)舉行的造勢活動上，稱烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)是「有史以來最偉大的業務員」，因為澤倫斯基在烏克蘭受莫斯科全面入侵後兩年多以來，成功並持續爭取到美國的支持。

川普抨擊說：「他四天前剛帶著600億元離開，回家後又宣布還需要600億元，這是根本個無底洞。」

川普表示：「我會再當選總統、入主白宮之前，就會解決掉這個問題。」

而烏克蘭的西方盟友，則擔憂川普很可能在11月連任並因此削弱美國對烏克蘭的援助，因此紛紛開始加大力道，為基輔爭取長期援助；拜登政府上周就延長了對烏克蘭的長期安全保障；在此之前，國會也於4月批准了，向烏克蘭提供超過600億元的援助。

北約(NATO)國家則是在上周展開一項計畫，要從美國手上接手運輸武器給烏克蘭的協調工作，維護北約的軍事援助機制；外界普遍認為，這項轉變是為了防止川普插手「烏克蘭防務聯繫小組」(Ukraine Defense Contact Group)；北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg) 12日表示，因為美國今年11月大選後可能由對北約充滿懷疑的川普回鍋執政，屆時北約可能要多自立自強一點。

另外，副總統賀錦麗(Kamala Harris)日前代表拜登總統，出席15日於瑞士召開的烏克蘭和平高峰並宣布加碼援助烏克蘭15億元；鑒於俄羅斯27個月來的全面侵略造成的破壞，這筆援助主要將用於改善烏克蘭的能源業和人道情況，其中5億元是為了能源相關援助提供的新資金，3億2400萬元則是將先前宣布過的金援轉為用於修復烏克蘭的急難能源基礎設施和其他需求。

川普15日在底特律造勢時稱軍援烏克蘭是「無底洞」，指澤倫斯基（圖）是「有史以來最...
川普15日在底特律造勢時稱軍援烏克蘭是「無底洞」，指澤倫斯基（圖）是「有史以來最偉大的業務員」。（美聯社）

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