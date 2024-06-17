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習兩度否認攻台 經濟是硬傷 但台海不容樂觀

記者 羅印冲
曾是中國房地產龍頭的恒大集團，如今負債累累，也反映出中國經濟的困境。(美聯社)
曾是中國房地產龍頭的恒大集團，如今負債累累，也反映出中國經濟的困境。(美聯社)

英國金融時報引述知情人士透露，中國國家主席習近平去年4月會見歐盟執委會主席范德賴恩時稱，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。去年11月，習近平與美國總統拜登在舊金山會談，美方官員轉述，習在會中否認2027年或2035年有對台動武計畫，仍重申和平統一。習近平去年兩度對歐美領袖否認攻台，中國經濟疲弱等內部問題是最主要牽制因素，但綜觀當前台海情勢，未來前景仍不容樂觀。

中國經濟自去年疫情解封以來復甦疲弱，習近平提出「新質生產力」試圖重振發展，但經濟表現仍未見起色，包括房地產依舊低迷，許多城市房價面臨腰斬卻乏人問津；消費不振，民眾寧願超額儲蓄也不願花錢，形成通縮危機；電動車、鋰電池和太陽能產品等「新三樣」大量生產以致出現產能過剩疑慮，導致美國、歐洲相繼祭出加稅制裁。更嚴重問題是外資持續流出，在北京高舉「國安壓倒一切」旗幟下，原本作為中國外資集散地的香港甚至出現了「玩完論」。

中國經濟前景黯淡，衝擊社會穩定和中共執政基礎，對習近平和中共中央來說，穩住並推動經濟持續發展是當前的首要之務，近期最重要觀察點是中共將於7月召開事關未來經濟改革藍圖的20屆三中全會，會議前夕習近平接連與中外企業代表、經濟學者專家等舉行座談會，中共視當前經濟難題為重中之重可見一斑。而經濟發展的重要前提自然是外部環境穩定，以此而論，北京不會放棄改善中美關係的努力，也會希望台海保持和平穩定。

出口不振影響中國經濟，圖為廣東東東莞一座廢棄的工廠。(路透)
出口不振影響中國經濟，圖為廣東東東莞一座廢棄的工廠。(路透)

從中國經濟問題等內部因素看習近平去年兩度向歐美領袖表達「不會上當攻台」及否認有對台動武時間表，基本符合常理和中共面臨的現實困境，鑒於中共視台灣問題(實現中國完全統一)為中華民族偉大復興不可或缺的一環，而台海戰爭勢必重創兩岸及目前已取得的經濟成果，如此勉強獲致的統一又如何能與偉大復興畫上等號？因此對中共來說，和平統一不僅是成本最低的統一形式，和統也才可能朝向真正意義上的偉大復興前進。

從台灣立場看，習近平因各項因素牽制下不輕言對台動武，只能說是消極地維持了台海的脆弱和平，並非台灣安全的真正保障。何況中共目前沒有攻台計畫並不表示未來不會有，實際上解放軍沒有一刻停止在為將來的可能戰爭做準備，這是台灣要面對的現實處境。台灣的安全很大程度依賴美國及其盟邦，但台灣也應有自身的國家利益最大化考量，並非只是美國在東亞的利益代理人。

只不過在當前賴清德政府的戰略選擇下，台灣似乎漸失在台海議題上的自主性，逐漸成為美中兩強對抗下的博弈籌碼，這會是台灣未來的最佳出路嗎？

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